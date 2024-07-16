Марийская молодежь соберется в Кукморском районе на слете «Храни традиции»

25-27 июля в поселке Синерь Кукморского района состоится Республиканский молодежный слет «Храни традиции». Проведет его Национально-культурная автономия марийцев РТ при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков и Молодежной Ассамблеи народов Татарстана.

Участниками мероприятия станут активисты, представители национально-культурных автономий марийцев со всей республики. Его основная цель — сохранение, укрепление и развитие связей между молодежью из разных районов республики, обмен опытом, популяризация традиций и ценностей марийского народа.

В первый день для участников организуют круглый стол, в котором примут участие представители государственных и общественных организаций. Также молодые люди смогут научиться приготовлению национальных блюд на специальном мастер-классе.

Во второй день организаторы проведут тренинговую программу по социальному проектированию. Для участников подготовили интеллектуальные и деловые игры, обучающую программу по ведению соцсетей, написанию публикаций на родном языке. Также состоится лекция-практикум, посвященная основам деятельности общественных объединений, работе национально-культурных автономий и этнокультурному детскому фестивалю «Марийская радуга».

В заключительный день, помимо этого, состоится подведение итогов.

Местро проведения слета — Культурный центр «Ший Энер» (Серебристая речка). Для участия в мероприятии необходимо заполнить анкету и пройти отбор.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.