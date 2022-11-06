«Марийцы в составе Казанского ханства пользовались значительной самостоятельностью»

Сергей Свечников: «К сожалению, источников по истории мари в период Золотой Орды сохранилось очень мало» Фото: сайт Национальной библиотеки Марий Эл nbmariel.ru

«Уже не Орда, но еще не Русь»

– Сергей Константинович, прежде чем говорить о Марийском крае в период Казанского ханства, предлагаю уточнить, на какой территории проживало марийское население? Насколько она совпадает с территорией современной Республики Марий Эл?



– Территория расселения мари в период Казанского ханства была значительной, она простиралась далеко за пределы очертаний современной Республики Марий Эл. Марийское население проживало в Поветлужье, далее от Ветлуги до среднего и нижнего течения Вятки, а также в правобережье Волги от Нижнего Новгорода до Свияги. Отдельные марийские поселения были в Прикамье в районе устья реки Белой и на территории Арского, Балтасинского, Кукморского, Мамадышского районов Республики Татарстан – там, где имеются древние черемисские кладбища – «чирмеш зиараты».



– Есть ли сведения письменных и археологических источников о статусе территории проживания мари в период Золотой Орды? Входила ли она в состав данного государства или была связана с ним вассальными отношениями?



– К сожалению, источников по истории мари в период Золотой Орды сохранилось очень мало. О многом, в том числе о статусе территории проживания мари, приходится судить по косвенным сведениям. Определенно можно сказать, что статус разных групп марийского населения зависел от территории их проживания. Луговые мари, расположенные близ булгарских городов, таких как Казань, Арск, были достаточно прочно втянуты в орбиту власти ордынских правителей. Они были разделены на сотни и десятки, платили ясак, прочие подати, выполняли различные повинности. Также на их территории имелись военные форпосты: судя по сохранившимся захоронениям, ордынские воины там находились постоянно и были женаты на марийках.

Фото: из открытых источников dzen.ru

Ветлужские мари, проживавшие в лесистой местности далеко от ордынских центров, пользовались гораздо бóльшей свободой. Они имели возможность балансировать между государственными образованиями, окружавшими их, – Галицким и Костромским княжествами, Вятской землей и Золотой Ордой. Здесь даже образовалось свое марийское княжество (точнее, кугужество, так как во главе его был кугуз) со столицей в Шанге (Шангском городище, что в Костромской области, около города Шарья). Правда, Кельдибек, последний ветлужский кугуз, правивший в конце XIV – начале XV века, был ставленником хана Тохтамыша. Горные мари, которые населяли правобережье Волги, с одной стороны, зависели от Золотой Орды, здесь тоже были ордынские форпосты, такие как крепость Аламнер (между современными Козьмодемьянском и Чебоксарами). С другой стороны, горномарийская земля постепенно входила в сферу влияния русских князей. К концу XIV века горные мари, проживавшие между Окой и Сурой (наряду с мордвой), вошли в состав Нижегородское княжества. В Засурье, то есть к востоку от Суры, русские князья любили прятаться от своих преследователей в разгар междоусобиц, здесь некоторые территории перешли во владение Нижегородского Спасо-Преображенского монастыря. Вместе с тем в 1377 году Засурье было беспощадно разорено ханом Араб-Шахом. Словом, у земли, где проживали горные мари, не было четкого однозначного статуса – что-то типа «уже не Орда, но еще не Русь».

«Ханская администрация не вмешивалась во внутренние дела марийских общин»

– Каков был уровень развития общества у мари накануне и в начале возникновения Казанского ханства?



– В период Казанского ханства мари находились на самой поздней стадии развития доклассового общества, которую иногда еще называют «военной демократией» (по выражению Фридриха Энгельса, военная демократия – это «эпоха железного меча, а вместе с тем железного плуга и топора»; подобным же образом характеризует марийцев Казанский летописец: «земляпашцы и трудницы и злолютыя ратники»). Марийское общество состояло из знати (ее представители носили такие титулы, как «кугыза», «кугурак», «лужа», «он» и другие), свободных общинников («шемер»), рабов («кул»), но эти социальные группы не окончательно сформировались в классы или сословия. Существовала солидарность верхов и низов марийского общества, поскольку знать зависела от общины, представленной, кстати, хорошо вооруженными марийскими мужчинами, более, чем от государства, ханской администрации. Власть марийской знати держалась не на грубом насилии, а на авторитете, харизме. Вместе с тем, институт выборности марийской знати изживался, их власть обретала наследственный характер. Например, высокое положение в обществе сохраняли сыновья известных марийских князей – Мамич-Бердея и Тугая.



– Каков был статус марийских земель по отношению к Казанскому ханству (имели ли мари определенную автономию, насколько были включены в административно-территориальную систему этого государства)?



– В составе Казанского ханства марийцы пользовались самоуправлением, они находились в статусе, близком к конфедеративному. Они были включены в состав даруг (Алатской, Арской, Якийской и Горной стороны). Как и во времена Золотой Орды, марийское население делилось на сотни и десятки. Руководители марийских сотен были прочной опорой казанских ханов. Они участвовали в присвоении прибавочного продукта у менее родовитых соплеменников, получая часть ясака за услуги ханской администрации. Одновременно марийская знать, вставая под руку казанских правителей, постепенно утверждала собственную власть над рядовыми соплеменниками. Вместе с тем ханская администрация не вмешивалась во внутренние дела марийских общин, в том числе в процесс выборов сотников и десятников. Большим авторитетом среди марийцев пользовались сотные князья («лужавуй»), которых избирали из своей среды сотники для того, чтобы те руководили крупными территориальными союзами. Например, Болтуш возглавлял вятских мари, Мамич-Бердей – кокшайских мари, Тугай – горных. Иногда они даже осмеливались вести самостоятельную внешнюю политику, не считаясь с «официальным курсом». В частности, горномарийский лужавуй Тугай в 1546 году заключил с Иваном IV военно-политический союз против хана Сафа-Гирея, чтобы вместо него возвести на престол хана Шах-Гали.

Репродукция картины Георгия Тайгильдина «Легенда о Полтыше» Источник фото: vkm.mari-el.muzkult.ru

«Путешественники утверждали, что черемисы следуют магометанскому учению»

– Какова была религиозная ситуация на территории проживания мари в данный период? Известно, что в Казанском ханстве преобладали исламское право и культура, а традиционная религия мари – политеистическая.



– В XVI веке все иностранные путешественники в один голос утверждали, что «черемисы следуют магометанскому учению». Мари на самом деле в основном являлись язычниками, но испытывали на себе сильное и многостороннее влияние татар-мусульман. В первую очередь мусульманскую веру принимала марийская знать, стремившаяся таким образом упрочить своё положение в ханстве. Скорее всего, основная масса марийского населения номинально считалась мусульманской – по крайней мере, это ей позволяло избавиться от уплаты налога джизья, взимаемого с немусульман.



Однако мари переняли лишь некоторые элементы ислама – терминологию из арабского и персидского языков (например, возглас «Бисмилла!» в начале молитвы, понятия «авыз», «керемет», «киямат», «молла», «пиямбар», «суап» и ряд других), некоторые традиции и обряды (празднование пятницы, ограничения на употребление свинины и др.). Во многом под влиянием мусульманской традиции почитания могил святых у мари возник культ Акпатыра, которого считали сводным братом татар Казаклара и Шиквава, отождествляемых с мусульманскими святыми Бейрашем (ум. 1569) и Иш-Мухаммедом (ум. 1589). Все эти и другие компоненты ислама приспосабливались к сложному комплексу традиционной религии мари, в итоге происходило формирование своеобразного языческо-мусульманского синкретизма.



– Есть точка зрения, что под «черемисами» в русских летописях подразумеваются не только мари, но и представители других народов Поволжья. Согласны ли вы с ней?



– Под «черемисами» в русских летописях следует подразумевать прежде всего мари. Исключение составляет «Казанская история», где под «черемисами» («черемиса, а по-нашему чернь») подразумевается всё нетатарское население ханства – мари, мордва, чуваши и даже башкиры. В остальных случаях под этим этнонимом, как правило, скрываются именно марийцы, а также марийцы, говорившие на чувашском языке, но сохранявшие марийское (черемисское) самосознание. Не секрет, что население северной части Чувашии в документах до конца XVII века обычно фигурировало под названием «черемисы», иногда – «чуваши»; в некоторых документах одни и те же лица значатся то как «черемиса», то как «чуваша». Согласно археологическим данным, население Северной Чувашии до конца XVII века характеризовалось чертами материальной культуры, присущими горным марийцам. Словом, вплоть до конца XVII века в северной части современной Чувашской республики проживало население, которое разговаривало на чувашском языке, но внешне полностью было похоже на горных мари. Они либо считали себя марийцами, либо испытывали затруднения с определением своей этнической принадлежности. Сейчас потомков этого населения относят к чувашской этнографической группе виръял (верховых чувашей). Примечательно, что низовые чуваши ещё в XIX веке называли верховых «черемисским отродьем» и «чувашами на черемисский лад».

«Весьма опытные лучники, причем лука никогда не выпускают из рук»

– Какова роль «черемисов» в русско-казанских войнах?



– Марийские отряды принимали участие во всех вооруженных столкновениях между Казанским ханством и Русским государством прежде всего потому, что это было связано с необходимостью отбывать воинскую повинность в пользу хана. С другой стороны, русские войска воспринимались как завоеватели, они опустошали все земли Казанского ханства, в том числе и марийские. Противостоять этому можно было, только объединившись с другими народами Казанского ханства во главе с опытными татарскими военачальниками. Марийцы были значительной силой в казанском войске. Левобережные марийцы в случае необходимости могли выставить до 20 тысяч ополченцев, а горные марийцы вместе с чувашами – 12 тысяч. Вооружение марийских воинов состояло из луков со стрелами, боевых топоров, копий, булав, ножей; знатные марийские воины также носили сабли и надевали кольчуги. Они могли сражаться пешими, конными, на лодках и на лыжах. Используя сигнальные трубы, марийцы очень быстро производили сбор воинов и выполняли по специальным звуковым сигналам определенные боевые команды. Главное, что ценилось в марийских воинах – это их меткая стрельба из лука, умелая организация засад, применение различных военных хитростей, быстрые передвижения. Однако в длительных сражениях на открытом поле марийцы обычно терпели поражение.

Источник фото: marimedia.ru, худ. © Алексей Григорьев

На помощь своим мужчинам часто приходили марийские женщины. Петр Петрей, шведский посланник в Русском государстве, в своих записках указал, что когда черемисы «идут на неприятеля, вооружаются все, и мужчины, и женщины, которые всегда встречают врага с такой же храбростью и отвагой, как и мужчины, стреляют назад и вперед себя в неприятеля, который и обращается в бегство». Соответствующим было и воспитание подрастающего поколения. Сигизмунд Герберштейн (I четверть XVI века) в своих «Записках о Московии» указывает, что черемисы «весьма опытные лучники, причем лука никогда не выпускают из рук; они находят в нем такое удовольствие, что даже не дают есть сыновьям, если те предварительно не пронзят стрелой намеченную цель».

– С чем связано длительное сопротивление мари Московскому государству после взятия Казани?



– Главной причиной упорного сопротивления мари после падения Казани являются военно-демократические порядки, царившие в средневековом марийском обществе. Кроме того, надо учитывать, что марийцы в составе Казанского ханства пользовались значительной самостоятельностью; как только ханство было ликвидировано, возникла реальная угроза утраты марийцами свободы, а точнее, права жить по-своему, и того мира, в котором они жили. Также основная масса марийцев проживала вдали от крупных русских крепостей, стратегически важных путей сообщений, в местности, где было немало естественных преград, которые серьезно затрудняли действия царских войск – таежные леса, бескрайнее болота, тысячи рек и речушек. Марийцы умело пользовались особенностями родной местности. Они раз за разом уходили от мощных ударов врага, благодаря этому долгое время сохраняли свои силы для дальнейших действий, применяя излюбленную тактику лучного боя, засад, скрытных передвижений и стремительных набегов.

«Бунт черемисский продолжался до конца Иоанновой жизни»

– Каковы основные этапы «Черемисских войн»?



– Первая черемисская война проходила сразу после падения Казани в 1552–1557 годах. По сути, это было продолжение Казанской войны, начавшейся в 1545 году. Целью войны было возрождение Казанского ханства, участвовали в ней все народы Среднего Поволжья. Эта война развивалась волнами (первая: конец 1552 – начало 1554, вторая: июль – октябрь 1554, третья: конец 1554 – март 1555, четвертая: конец 1555 – июль 1556, пятая: конец 1556 – май 1557). Все волны получали свое начало на территории расселения луговых мари, а затем охватывали остальные части бывшего Казанского ханства.

Первая черемисская война. Фото: ru.wikipedia.org, public domain

Беспрерывные столкновения с царскими войсками, разразившийся зимой 1556/57 года голод, начавшаяся эпидемия чумы, полное прекращение какой-либо внешней поддержки – всё это вынудило марийцев прекратить сопротивление и заключить перемирие.



Вторая черемисская война (1571–1574) началась сразу же после похода крымского хана Девлет-Гирея, закончившегося сожжением Москвы. Причинами Второй черемисской войны явились, с одной стороны, продолжение борьбы за возрождение Казанского ханства, с другой стороны, новые, антифеодальные мотивы – население, которое находилось под наиболее жестким контролем со стороны царской администрации (горные мари, чуваши, приказанские области), было недовольно ростом объема повинностей, злоупотреблениями чиновников. Еще одним отличием Второй черемисской войны от Первой было сравнительно активное вмешательство иностранных государств – Крымского и Сибирского ханств, Ногайской Орды и даже Турции.



Кроме того, восстание охватило соседние регионы, уже вошедшие к тому времени в состав России – Нижнее Поволжье и Приуралье. С помощью целого комплекса принятых мер (мирные переговоры с достижением компромисса с представителями умеренного крыла восставших, кампания подкупа, изоляция повстанцев от их иностранных союзников, карательные походы, строительство крепостей) Ивану IV удалось сначала расколоть повстанческое движение, а затем подавить его.



Очередное крупное вооруженное выступление народов Поволжья и Приуралья, начавшееся в 1581 году, было вызвано теми же причинами, что и предыдущее. Новым было то, что жесткий административно-полицейский надзор начал распространяться и на Луговую сторону (к местному населению были приставлены «сторожи», проводилась конфискация лошадей). Восстание началось в Приуралье летом 1581 года, затем волнения перекинулись к левобережным марийцам, вскоре к ним присоединились горные марийцы, казанские татары, удмурты, чуваши. Повстанцы блокировали Казань, Свияжск и Чебоксары, совершали походы к Нижнему Новгороду, Арзамасу, Хлынову, Галичу. Москва была вынуждено срочно прекратить без того неудачную и слишком затянувшуюся Ливонскую войну, заключив перемирие с Речью Посполитой (1582), Швецией (1583), и бросить значительные силы на усмирение поволжского населения. Война носила ожесточенный характер. Н.М. Карамзин писал об этом: «Бунт черемисский продолжался до конца Иоанновой жизни с остервенением удивительным: не имея ни сил, ни искусства для стройных битв в поле, сии дикари свирепые, озлобленные, вероятно, жестокостию царских чиновников, резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, летом и зимою, хотели независимости или смерти».



Основными методами борьбы против восставших были карательные походы, строительство крепостей, а также мирные переговоры, в ходе которых Иван IV, а после его смерти фактический правитель России Борис Годунов обещали прекратившим сопротивление амнистию и подарки. В итоге весной 1585 года «добили челом государю царю и великому князю Федору Ивановичу всея Руси черемиса вековым миром». Так завершилась эпоха черемисских войн.

Интервью стало продолжением разговора о Черемисских войнах, которую обсуждали на круглом столе «Миллиард.Татар» «После 1552 года»: интеграция татар в состав Московского государства».



София Костогрызова, «Миллиард Татар»