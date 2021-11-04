Марийцы Татарстана 4 ноября отметят двойной праздник

4 ноября марийцы Татарстана отметят двойной праздник — День народного единства и День образования Марий Эл. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщила председатель местной общественной организации «НКА Марийцев Казани», заместитель председателя совета РОО «НКАМ» РТ Людмила Мусихина.

«Это общий праздник, мы все его ждем. В этом году большой фестиваль „Наш дом — Татарстан“ пройдет в онлайн-формате. Номера с участием нашего молодежно-фольклорного ансамбля „Лай мардеж“ вошли в его программу. Будем ждать, смотреть, поздравлять друг друга в соцсетях с Днем народного единства и Днем образования Республики Марий Эл, ведь 4 ноября ей исполнится 101 год», — сказала собеседница «Татар-информ».

Согласно данным предыдущей переписи населения, численность марийцев в России значительно уменьшилась, а в Татарстане увеличилась на шесть человек. В нашем регионе сейчас компактно проживают около 18,8 тыс. марийцев. Как изменилась ситуация за последние годы, покажет проходящая в эти дни Всероссийская перепись населения-2021.