Маргарян: В «Динамо – Ак Барс» нет проблем с мотивацией

Игрокам «Динамо – Ак Барса» по хоккею на траве не хватает международных турниров, однако они понимают, что это временно. Но нет проблем с мотивацией и во внутрироссийском первенстве, так как состав собран из местных воспитанников, и они хотят пробить историческую планку в 20 чемпионств. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный тренер команды Араик Маргарян.

«Мы, как уже девятнадцатикратные чемпионы страны, каждый год представляли Россию на Евролиге. Конечно, это стимулировало игроков, глаза горели. Но есть мотивация и в чемпионате страны. Мы сейчас хотим пробить рекорд в 20 чемпионств. Эта цифра войдет в "Книгу рекордов Гинесса". С мотивацией у нас все просто: большая часть игроков – местные воспитанники, и вся политическая ситуация – это временно, и "Динамо – Ак Барс" вернется на международную арену», – заявил тренер.

По его словам, главное за это время сильно не потерять в качестве относительно своих европейских конкурентов, чтобы сохранить свои позиции на международном уровне.