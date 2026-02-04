news_header_top
Общество 4 февраля 2026 14:38

Маргарита Симоньян озвучила станции в «Поезде пропаганды» от RT

Станции в тематическом «Поезде пропаганды» от «RT» теперь объявляет главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Голос Маргариты Симоньян стал одной из отличительных особенностей тематического состава, который «RT» запустил совместно с Департаментом транспорта Москвы к 20-летию телеканала.

Поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

В составе представлены три типа вагонов – «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Каждый из них посвящен истории телеканала с момента его основания в 2005 году. В экспозиции использованы цитаты зарубежных и российских изданий, а также высказывания политиков о работе «RT».

Тематический поезд будет работать на линии до июня 2026 года.

