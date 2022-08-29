Маргарита Лянге заявила, что билингвальность — конкурентное преимущество национальных СМИ

Президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге назвала билингвальность конкурентным преимуществом национальных СМИ. Об этом руководитель межрегиональной общественной организации заявила на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе.

«Важна билингвальность для национальных СМИ. Опыт показывает, что те СМИ, которые решаются на билингвальность, прибавляют в аудитории, становятся обучающими средствами массовой информации. Билингвальность — огромное конкурентное преимущество. Другое преимущество — контент, знание традиций, особенностей», — сказала докладчик.

Лянге подчеркнула, что работа СМИ являются неотъемлемой частью деятельности по сохранению языкового и культурного многообразия страны.

«Это наше этнокультурное многообразие гарантировано Конституцией России после внесения поправок. Мы так мало об этом говорим, мало уделяем внимание тому, что Россия, наверное, единственная страна в мире, в Конституции которой закреплены такие фундаментальные вещи. Нам кажется, что это само собой разумеется, но посмотрите, как живет остальной мир», — отметила она.

По мнению спикера, у России много вещей, в которых она опередила весь мир в плане этнокультурного развития и межнациональных отношений. «Да, у нас много проблем, но много и достижений, о которых нельзя забывать. Это все время нужно проговаривать. Иначе все, что мы не проговариваем в медиапространстве, очень быстро уходит, заменяется негативными вещами», — добавила она.

Поэтому, убеждена Лянге, долг средств массовой информации — проговаривать эти конституционные нормы и следить за тем, чтобы они были на слуху у аудитории.

«Есть сложности у СМИ, которые выходят на языках народов России. Они колоссальные. Прежде всего аудитория уменьшается, становится более возрастной. И очень хорошо, что почти все национальные СМИ имеют государственную поддержку. Без нее они бы не смогли существовать и выполнять свою функцию. Но некоторые воспринимают эту поддержку так, как будто развиваться не нужно», — заключила она.