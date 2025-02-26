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На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2025 16:37

Марченко, Воронков и Проворов набрали на троих семь очков в игре с «Далласом»

Марченко, Воронков и Проворов набрали на троих семь очков в игре с «Далласом»
Фото: nhl.com

Нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов набрали семь очков на троих в игре с «Далласом» (6:4) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Марченко оформил дубль и отдал передачу, Проворов забросил и сделал ассист, а Воронков отдал два паса.

Напомним, Дмитрий Воронков ранее выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 годы. С казанцами он брал серебро Кубка Гагарина. За «Коламбус» россиянин выступает с 2023 года. В текущем сезоне на его счету 39 очков в 49-ти матчах.

#ХК Ак барс #кхл #НХЛ #хоккей #спорт
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