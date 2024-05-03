Марата Кабанова назначили на должность директора филиала МТС в Республике Татарстан

Фото предоставила пресс-служба МТС в Татарстане

Директором филиала МТС в Татарстане назначен Марат Кабанов, сообщила пресс-служба компании.

Основными направлениями работы нового директора станут внедрение инновационных продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона.

Также региональный филиал МТС продолжит работу по укреплению качества мобильной связи в Татарстане. В планах строительство и расширение 4G-покрытия на федеральных трассах.

Биография: Марат Кабанов родился 23 декабря 1974 года, окончил Казанский филиал Михайловского Военного Артиллерийского Университета, имеет степень MBA Высшей международной коммерческой школы ESIDEC. Более 15 лет занимает лидерские позиции в крупнейших федеральных компаниях в банковской отрасли и руководящие позиции в области телекоммуникаций.