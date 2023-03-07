Марат Зяббаров заявил о сокращении поголовья коров в крупных агрохолдингах Татарстана

Численность крупного рогатого скота в сельхозформированиях Татарстана снизилась на 16 тыс. голов. Сокращают поголовье в основном крупные инвесторы, сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии ведомства.

«Агрофирмы „Красного Востока” сократили [стадо] на 8 тыс. голов, объемы молока снизили на 18%, продуктивность меньше 6 тыс. килограммов на корову. Настораживает ситуация по животноводству в „Ак Барс Холдинге”. Сокращено поголовье на 13%. В агрофирмах „Апас Мол” Апастовского и „Заря” Буинского районов продуктивность коров снизилось на 22% и составляет лишь 3306 и 2795 килограммов», — рассказал спикер.

При этом в процесс восстановления поголовья коров активно включились «Агросила» и «Август-Агро», отметил министр сельского хозяйства и продовольствия. Так, в этом году «Агросила» планирует начать строительство молочного комплекса на 4,5 тыс. голов в Сармановском районе.

«Август-Агро» хочет построить молочно-товарный комплекс на 3,4 тыс. коров в Кайбицком районе, а также запустить в Мензелинском районе первую очередь молочного комплекса на 2,4 тыс. голов.