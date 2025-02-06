Марат Зяббаров попросил увеличить гранты для фермеров и кооперативов

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров попросил у депутата Госдумы Владимира Плотникова поддержки в увеличении размеров грантов для фермеров и кооперативов. Слова министра прозвучали на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Отдавая вам должное за понимание проблем села, прошу на федеральном уровне проработать вопрос грантовой поддержки. У нас сегодня есть проекты на полмиллиарда рублей, которые мы могли бы реализовать. Но не можем всех поддержать», – сказал он парламентарию и президенту упомянутой Ассоциации.

По словам Зяббарова, в 2019 году на грантовую поддержку фермеров и кооперативов с федеральным софинансированием выделили 1,3 млрд рублей, а в 2024-м – всего 594 млн рублей.

«В том числе на гранты кооперативам выделено 42 млн рублей при 300 млн рублей в 2019 году. На один кооператив максимальный размер гранта до 70 млн рублей раньше выдавали. Сейчас есть определенное напряжение», – констатировал он.

Малыми хозяйствами Татарстана в прошлом году произведено сельхозпродукции на 142,2 млрд рублей, сообщил министр. Он отметил, что многие регионы такого объема не производят.

За шесть лет грантовую поддержку «Агростартап» получили 342 начинающих предпринимателя на 1,1 млрд рублей. В результате создано более 500 рабочих мест, увеличено поголовье крупного рогатого скота на 10 тыс. голов, лошадей на 500 голов, птицы на 150 тыс. голов, овец на 3 тыс., подчеркнул Зяббаров.

Он заметил, что от 18 до 22 грантов выдано на открытие сельского бизнеса в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Нурлатском районах. Но всего по одному-двум – в Верхнеуслонском, Менделеевском, Зеленодольском, Атнинском, Альметьевском, Актанышском районах.

«На этих территориях надо усилить работу по информированию жителей об имеющихся возможностях», – добавил министр.

Плотников ответил, что достижения в сельском хозяйстве Татарстана растут с каждым годом.

«Достаточно стабильно развивается молочная отрасль, производство мяса. В целом Татарстан развивается лучше, чем в среднем другие регионы России. Республика и в промышленных направлениях добивается серьезных результатов, которыми гордится не только регион, но и вся страна», – отметил он.

По словам депутата, в других странах только экономический интерес заставляет людей объединяться в кооперативы, а в Татарстане кооперация работает как система.

«За один год не создашь кооперативное движение, здесь должны быть доверие, поддержка, обучение. И республика имеет серьезные достижения в сельском хозяйстве, потому что лучше, чем где-либо, развивается кооперация. И в этом большая заслуга руководства региона, Министерства сельского хозяйства и продовольствия», – убежден он.

Плотников подчеркнул, что в сельских районах Татарстана главы муниципалитетов помогают фермерам объединиться в кооперативы, решают социальные вопросы.

«Такое взаимодействие очень важно. Мы знаем, как внимательно относится Раис РТ Рустам Минниханов к Татарстану. Это видно по результатам. Если есть такая вертикаль, то это дает основу, чтобы дальше развиваться», – заключил он.