Марат Зяббаров заверил, что Татарстан обеспечен социально значимыми продуктами питания

Татарстан полностью обеспечен социально значимыми продуктами питания, необходимыми для населения. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году снижения объемов производства не отмечено. Могу вас заверить о сохранении самообеспеченности по наибольшему перечню социально значимых продуктов питания», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров напомнил, что в Татарстане проживает около 4 млн человек. Для обеспечения продовольствием жителей республики необходимо производить не менее 350 тыс. тонн картофеля, 78 тыс. тонн огурцов и помидоров, 268 тыс. тонн мяса, 100 тыс. тонн сахара, 46,7 тыс. тонн подсолнечного масла, 1,3 млн литров молока и 1 млн яиц, уточнил министр.

Он подчеркнул, что даже в прошлый засушливый год обеспеченность по перечню социально значимых продуктов питания составила от 108 до 195%.