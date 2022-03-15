Марат Зяббаров: Запасов продовольствия в Татарстане достаточно для удовлетворения спроса

Запасы продовольственных товаров в Татарстане достаточны для удовлетворения спроса населения. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Компании обладают развитой логистической сетью, распределительными центрами и собственным грузовым транспортом для обеспечения бесперебойных поставок. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса. В настоящее время склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, товары в магазины и распределительные центры поставляются регулярно. Он также отметил, что проанализирована потребность в продуктах питания, по которым в последнее время в торговых сетях наблюдается ажиотажный спрос.

«Это подсолнечное масло, сахарный песок, мука. Хочу отметить, что по всем этим позициям в республике имеется запас как минимум на два месяца. Почему на два месяца? Это объем наших распределительных центров, складов, хранилищ», – уточнил он.

Министр подчеркнул, что магазины работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости. «Предпосылок к возникновению продовольственного дефицита у нас нет. Поставщиками исполняются все заключенные контракты», – заметил он.

Спикер добавил, что Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Например, на душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 37%, мяса – на 25%.

«Динамика производства продукции животноводства за два месяца положительная. Идет рост производства молока, мяса, яиц. Крупные птицефабрики полностью обеспечивают себя яйцом и суточными цыплятами, из соседних регионов также завозим. По инкубационному яйцу вопросы прорабатываются по завозу из других стран. Понимание в этом вопросе есть», – заключил глава Минсельхозпрода.