Марат Зяббаров: В хозяйствах используют прицепы и сельхозмашины без тормозов и фар

Сельхозпроизводители Татарстана не всегда могут провести полевые работы без использования техники с истекшим сроком службы. В хозяйствах часто встречаются прицепы и сельхозмашины, которые эксплуатируются без системы торможения и световых приборов, с течью горюче-смазочных материалов, с неисправным рулевым управлением. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Управления Гостехнадзора РТ.

«В сельхозформированиях республики эксплуатируются около 18,5 тыс. самоходных сельскохозяйственных машин и более 6 тыс. тракторных прицепов. Около 62% парка эксплуатируется за пределами амортизационных сроков. Это означает, что техника используется более 8–10 лет», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Во время проверки готовности сельхозтехники к полевым работам встречаются машины, прошедшие государственный техосмотр, но не имеющие защитных кожухов и средств пожаротушения, добавил Зяббаров.

Он подчеркнул, что вся сельхозтехника независимо от возраста должна соответствовать нормам, обеспечивающим безопасность механизаторов и других участников дорожного движения. В связи с этим, по словам министра, на Управление Гостехнадзора ложится дополнительная нагрузка по контролю их соответствия нормам безопасной эксплуатации.

«Необходимо усилить контроль за техническим состоянием самоходной и прицепной техники в период ежегодных техосмотров и в процессе эксплуатации. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье людей», — заключил глава Минсельхозпрода.