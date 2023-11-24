Марат Зяббаров в Стамбуле рассказал бизнесменам Турции об экономике Татарстана

Товарооборот между Турцией и Татарстаном за прошлый год вырос более чем в два раза и достиг 1,2 млрд долларов. Об этом стало известно во время встречи делегации Татарстана с представителями Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции в Стамбуле, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В республике работают 10 турецких заводов, общий объем инвестиций в Татарстан составил около 2 млрд долларов», – рассказал на встрече министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, который возглавляет делегацию.

Татарстан стабильно входит в топ-10 производителей основных видов продукции в России: мяса, зерна, картофеля, сахарной свеклы и яиц. В структуре ВРП значительную долю занимает добыча полезных ископаемых, которая составляет 29,8%, отметил глава Минсельхозпрода.

«По валовой продукции сельского хозяйства республика входит в пятерку лидеров среди регионов России. Уже не первый год регион занимает первое место среди субъектов Федерации по производству товарного молока, за нами более 6% всего молока страны», – подчеркнул он.

Председатель правления ассоциации Махмут Асмалы добавил, что визит делегации Татарстана будет способствовать укреплению связей России и Турции.

«Между Татарстаном и Турцией сложились прекрасные отношения, они выходят за рамки делового сотрудничества и стали уже братскими. Это помогает нашим странам развиваться. Мы, как бизнесмены, должны приложить все усилия, чтобы воспользоваться этими возможностями», – заявил он.

В Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей Турции входит более 14 тыс. бизнесменов.