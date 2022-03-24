Марат Зяббаров в прямом эфире #ТатарстанОнлайн расскажет о продовольственной безопасности

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров 25 марта в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн расскажет о продовольственной безопасности республики, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Марат Зяббаров выступит в прямом эфире на тему продовольственной безопасности и обеспечения продуктами питания в Татарстане в условиях санкций», – говорится в сообщении.

Зрители программы узнают, как дальше будет развиваться производство продукции и какую поддержку окажет государство сельхозпроизводителям.

Трансляция начнется в 9.00 в официальных сообществах Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube. Пользователи соцсетей также могут задать интересующие их вопросы, ответы на которые прозвучат в прямом эфире.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах республики с апреля 2020 года. Гостями студии стали более 35 министров, руководителей различных ведомств, депутаты Госсовета РТ и Госдумы. А в сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы татарстанцев Президент РТ Рустам Минниханов.

Весенний цикл передач будет сопровождаться хештегами #МыВместе и #Прорвемся в знак единения жителей Татарстана и всей России в условиях непростой экономической ситуации в связи с введением санкций.