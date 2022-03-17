Марат Зяббаров: Татпотребсоюз может обеспечить население продукцией в полном объеме

Татпотребсоюз может обеспечить потребность населения местной продукцией в полном объеме. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов республики.

«В вопросе заготовки, особенно картофеля и овощей, считаю, что Татпотребсоюз может обеспечить потребность населения местной продукцией в полном объеме, – сказал глава Минсельхозпрода. – Татпотребсоюз должен активнее работать с республиканскими товаропроизводителями, обеспечить целостную систему заготовок. Без нее мы не решим проблему импортозамещения».

Зяббаров призвал усилить работу по заготовке, поскольку на сегодня ее объем составляет всего 9,9 млрд рублей, а это менее трети от излишков продукции у населения. «Обращаюсь к главам районов – это ваша приоритетная задача, которая должна решаться на муниципальном уровне. Для этого республика создает все необходимые условия. Только в прошлом году было передано 18 единиц транспорта для заготовителей», – отметил он.

По словам министра, на ближайшую перспективу Татпотребсоюзу необходимо сформировать республиканские реестры производителей и заготовителей (закупщиков) картофеля и овощей.

«По итогам прошлого года вами картофеля заготовлено лишь 1% от произведенного объема. Мы запустили программу строительства овощехранилищ. В этом году финансируем проектные работы. Наша задача – организовать работу так, чтобы сельчане могли реализовать свою продукцию, заработать, чтобы повышался их достаток и жизненный уровень, а жители городов – приобрести качественные продукты питания, минуя длинную цепочку перекупщиков», – подчеркнул он.

Зяббаров заметил, что во всех районах республики созданы потребительские кооперативы, которые занимаются заготовкой сельхозпродукции и сырья, их переработкой, торговлей и общественным питанием. «В то же время кооперативами в двух районах указанные направления организованы не в полной мере. Прошу глав Зеленодольского и Елабужского районов взять вопрос на особый контроль. Главам Азнакаевского, Аксубаевского, Мамадышского и Актанышского районов нужно оказать содействие в загрузке производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», – продолжил он.

Министр добавил, что необходимо также максимально эффективно использовать каждую автолавку и оптимизировать их транспортные и логистические издержки, обеспечить контроль исполнения графиков выездной торговли по обслуживанию сельских населенных пунктов товарами первой необходимости.