Марат Зяббаров: «Татарстан самодостаточен по основным продовольственным товарам»

Сельское хозяйство традиционно находится в фокусе внимания и властей, и обычных граждан Татарстана. В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал «Татар-информу» о предварительных итогах сельхозсезона-2026.





Марат Зяббаров: «День работника сельского хозяйства – праздник, который объединяет более 165,5 тыс. человек, занятых в этой отрасли Татарстана»

Фото: © предоставлено пресс-службой Министерства сельского хозяйства РТ

«Несмотря на сложности, планируем собрать около 4 млн тонн зерна»

– Марат Азатович, уборочная кампания этого года проходит в непростых погодных условиях. Каких результатов стоит ожидать?

– Да, из-за постоянных осадков пришлось немного задержать уборку и сев озимых культур. За период уборки по республике в среднем выпало 170 мм осадков. Кроме того, в этом году зафиксировано такое опасное явление, как переувлажнение почвы. Сначала Гидрометслужба подтвердила переувлажнение в 30 районах. А на прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 41 районе.

Мы знаем, что Татарстан находится в зоне критического земледелия. Но раньше аграрии не так активно шли на страхование урожая. Сейчас все более ответственно подходят к этому вопросу. Под урожай этого года застраховано 527 тыс. га посевов, это 22%.

Несмотря на сложности, мы планируем собрать около 4 млн тонн зерна, 1 млн тонн масличных культур, более 800 тыс. тонн картофеля и 2,5 млн тонн сахарной свеклы. И за этими результатами – ежедневный кропотливый труд наших сельчан.

«Мы планируем собрать около 4 млн тонн зерна, 1 млн тонн масличных культур» Фото: © «Татар-информ»

– Какие районы показали лучшие результаты по зерновым?

– По урожайности зерновых культур лидируют Тетюшский, Атнинский, Кукморский, Балтасинский, Аксубаевский, Мензелинский районы. Там она составляет более 40 ц/га.

– Как в этом году обновился парк сельскохозяйственной техники? И достаточно ли в республике техники для проведения посевной и уборочной кампаний?

– Татарстан занимает лидирующие позиции среди российских регионов по сумме инвестиционных затрат и количеству приобретенной техники. У нас действует республиканская программа «Техническая и технологическая модернизация сельхозпроизводства». Она предусматривает субсидирование 30% стоимости приобретенной техники. Еще есть льготные лизинговые продукты.

Благодаря этим стимулирующим мерам поддержки хозяйства ежегодно обновляют технику. В этом году они приобрели около 2 тыс. единиц сельхозтехники на 10,7 млрд рублей, в том числе по лизингу – более 1,1 тыс. единиц на 8,4 млрд рублей. А в прошлом году хозяйства купили более 2,5 тыс. единиц техники почти на 10 млрд рублей.

Мы удерживаем энергообеспеченность на уровне 190 лошадиных сил на 100 га посевов. Это неплохой показатель, выше среднего по России.

– В прошлом году в Татарстане запустили пилотный проект «Агрометеомониторинг». На какой он сейчас стадии? Проект уже показал свою эффективность?

– Проект находится на стадии опытной эксплуатации. Построена сеть метеостанций. Они позволяют в режиме реального времени получать данные о температуре и влажности воздуха, осадках, направлении и скорости ветра, атмосферном давлении, а также о влажности и температуре почвы.

Полученная с приборов информация выгружается в личные кабинеты аграриев в системе. Все эти данные помогают им прогнозировать риски и точнее планировать работы. Уже удалось снизить затраты на 10–15%, сохранить урожайность культур и сократить операционные издержки.

Сейчас сеть состоит из 63 метеостанций, а всего планируется установить 71. В системе зарегистрировано более 300 пользователей, мониторингом охвачено свыше 2 млн га пашни.

«В этом году введено девять молочных комплексов почти на 6,5 тыс. голов. И сейчас на разных стадиях реализации находится 13 таких проектов» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В прошлом году республика заняла первое место в России по производству молока, второе – по картофелю»

– В последние годы Татарстан стабильно демонстрирует высокие результаты в животноводстве. За счет чего удается удерживать лидерство в России в этой сфере?

– Да, Татарстан является одним из лидеров по производству продукции животноводства в нашей стране. Мы развиваем эту отрасль. Только за прошедшие пять лет построили 97 молочных комплексов более чем на 68 тыс. голов. В этом году введено еще девять молочных комплексов почти на 6,5 тыс. голов. И сейчас на разных стадиях реализации находится 13 таких проектов – это комплексы на 18 тыс. голов. После их ввода производство молока в Татарстане увеличится еще на 100 тыс. тонн.

Кроме того, животным необходим качественный сбалансированный рацион, поэтому мы строим кормовые центры. Уже введено в эксплуатацию 60 кормовых центров, они обслуживают более 217 тыс. голов крупного рогатого скота.

Активно внедряются единая система идентификации скота, программа управления стадом и кормлением. Сегодня 198 предприятий республики работают с цифровыми системами, где учитываются 189 тыс. коров, или 85% от дойного поголовья хозяйств.

«Ожидаем производства более 2 млн 445 тыс. тонн молока в этом году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Сколько в этом году планируется произвести молока и мяса?

– Ожидаем производства более 2 млн 445 тыс. тонн молока, это на 2,5% больше, чем в 2025 году. Планируется произвести 210 тыс. тонн мяса скота и птицы, яиц – более 1,8 млрд штук, что на 12,4% больше, чем в 2025 году.

– То есть татарстанцы будут обеспечены основными видами сельхозпродукции?

– Конечно, сельское хозяйство полностью обеспечивает население республики основными видами собственной качественной продукции. Татарстан – один из лидеров в России по сельскохозяйственному производству.

Например, в прошлом году республика заняла первое место среди российских регионов по производству молока, второе – по картофелю, седьмое – по производству яиц, восьмое – по мясу скота и птицы и сахарной свекле, девятое – по зерну, десятое – по овощам. И у нас есть хороший потенциал для развития.

«У нас пять основных рынков сбыта: Иран, Индия, Казахстан, Китай и Узбекистан» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом году сельхозпродукция Татарстана поставлялась в 42 страны»

– Как в этом году складывается ситуация с экспортом продукции АПК?

– По данным на 4 октября, Татарстан отправил на экспорт продукцию АПК на 410 млн долларов США, это на 34,2% выше аналогичного периода прошлого года. В этом году поставляли нашу продукцию в 42 страны.

У нас пять основных рынков сбыта: Иран, Индия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Но для дальнейшего роста нам необходимо расширять географию рынков сбыта, в том числе для зерновой и масложировой продукции.

– Экспорт халяльной продукции тоже увеличился?

– В этом году планируем преодолеть рубеж в 50 млн долларов США. У нас более 150 предприятий сертифицированы на производство продукции «Халяль». Объем экспорта их продукции за прошлый год увеличился в 14 раз относительно 2022 года и достиг 45 млн долларов США.

– Какую господдержку получили аграрии и фермеры в этом году?

– На поддержку сельского хозяйства в Татарстане в этом году предусмотрено 16,7 млрд рублей, из них республика выделила значительный объем средств – 12,4 млрд рублей. Остальные 4,3 млрд получили из федерального бюджета.

Деньги направляются на закупку сельхозтехники и оборудования – 3,6 млрд рублей, на поддержку растениеводства – 1,4 млрд рублей, животноводства – 1,8 млрд рублей и на другие важные направления.

«Обеспеченность Татарстана по зерну – 177%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обеспеченность республики по мясу составляет 120%, по зерну – 177%, по молоку – 165%, по сахару – 200%»

– Какое, по вашему мнению, самое значимое достижение сельскохозяйственной отрасли Татарстана?

– Республика является самодостаточным регионом по основным продовольственным товарам – это наше главное достижение. Обеспеченность по мясу составляет 120%, по зерну – 177%, по молоку – 165%, по сахару – 200%, а по растительному маслу выше нормы более чем в семь раз. И это, как я уже сказал, заслуга наших аграриев.

– Какие задачи на ближайшую перспективу, по-вашему, самые важные?

– Сейчас агропромышленный комплекс развивается в условиях серьезных вызовов. Поэтому поставлены задачи по обеспечению продовольственной безопасности, развитию глубокой переработки продукции, цифровизации, увеличению производства и экспорта продукции.

К ключевым задачам также относим техническую и технологическую модернизацию. За прошедшие пять лет в модернизацию агропромышленного комплекса республики вложено более 211 млрд рублей инвестиций, в том числе в сельское хозяйство – 147 млрд рублей. Это одна пятая часть всех капвложений в Приволжском федеральном округе. Это наше конкурентное преимущество в плане роста производства в будущем.

Еще одна важная задача – развитие сельских территорий. За пять лет по республиканским программам, нацпроектам и госпрограммам было построено и капитально отремонтировано более 22 тысяч различных объектов на сумму 540 млрд рублей. Большинство из них – на селе.

«К ключевым задачам также относим техническую и технологическую модернизацию» Фото: пресс-служба Раиса РТ

– Что для вас лично значит День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности?

– Это праздник, который объединяет более 165,5 тыс. человек, занятых в этой отрасли Татарстана, и десятки миллионов работников по всей России. Этот праздник – признание заслуг людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность России.

Пользуясь случаем, хотел бы и в нашем с вами разговоре поздравить с праздником тружеников села и работников агропромышленного комплекса. Хочу поблагодарить всех сельчан за любовь к родной земле, преданность делу, самоотверженный труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана.