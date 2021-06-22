Марат Зяббаров: Серьезная негативная ситуация по осадкам наблюдается в четырех районах РТ

Сложившиеся в мае — июне погодные условия оказались менее благоприятными для земледелия из-за высоких температур и дефицита осадков. Наиболее сложная ситуация, связанная с нехваткой осадков, наблюдается в четырех районах Татарстана. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«По данным Управления гидрометеорологии РТ, более благоприятная обстановка по осадкам в Алексеевском районе — 88 мм, Зеленодольском — 78 мм. Серьезная негативная ситуация в Кукморском — 11 мм, Лаишевском — 17 мм, Альметьевском — 24 мм, Муслюмовском — 28 мм. В целом для повторения показателей 2020 года была заложена хорошая основа со стороны сельхозформирований. Но засушливые погодные условия вносят свои коррективы в наши планы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

По словам Зяббарова, на сегодня единственным способом сохранения урожая, помимо орошения, являются листовые подкормки, так как корневая система из-за отсутствия влаги плохо развивается и перестает поддерживать растения. Он уточнил, что активно применяют листовые подкормки Мензелинский район — 82 тыс. га, Кукморский — 63 тыс. га, Буинский — 57 тыс. га, Чистопольский —

54 тыс. га, Черемшанский — 48 тыс. га, Нурлатский — 48 тыс. га, Тукаевский — 47 тыс. га и Сармановский — 46 тыс. га.

«Неоправданно низкие темпы, где даже у зерновых первое питание по листу получила только часть площадей, в Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском, Лениногорском и Агрызском районах. Пока листовыми подкормками можно несколько смягчить ситуацию, и прошу инвесторов и руководителей хозяйств увеличить объемы обработок по листу. А все рекомендации до районов доведены, нужно лишь мобилизоваться», — подчеркнул докладчик.

Он добавил, что смягчить последствия засушливых условий помогает программа мелиорации. Так, с 2011 года введено в эксплуатацию 35 тыс. гектаров орошаемых земель.

«По картофелю и овощам ситуация стабильная. Они под орошением. В текущем году планируем вырастить около 100 тыс. тонн картофеля и 55 тыс. тонн овощей. Это кроме личных подсобных хозяйств и садоводов», — заключил министр.