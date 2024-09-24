Марат Зяббаров рассказал о ценах на сельхозярмарках в Татарстане

После мониторинга стоимости продуктов питания в магазинах сельхозпроизводителям Татарстана были рекомендованы цены для сельхозярмарок. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

«Муниципальные районы и предприятия агропромышленного комплекса обеспечат завоз продукции на ярмарки в нужном объеме. Две ярмарки уже провели. Полный ассортимент продукции там был представлен», – рассказал министр.

Картофель, морковь, капусту рекомендовано продавать по 25 рублей за кг, свеклу – по 24 рубля за кг, лук — 30 рублей за кг, говядину на кости — 480-500 рублей за кг, свинину — 300 рублей за кг, мясо птицы — 171 рублей за кг, сахарный песок — 60 рублей за кг, масло сливочное — 770 рублей за кг, яйцо отборное — 95 рублей за десяток.

На муку установлена цена 27 рублей за кг, на гречку – 45 рублей за кг, на разливное молоко – 50 рублей за литр.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 сентября. Их работа продлится до 29 декабря.