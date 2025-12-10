news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 декабря 2025 16:39

Марат Зяббаров рассказал, как РТ реализовывает нацпроекты в сфере сельского хозяйства

Читайте нас в
Телеграм

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в интервью с РИА Новости рассказал, как республика реализовывает нацпроекты в его сфере.

Министр отметил, что в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в республике началась реализация программы «Кадры для АПК», которая нацелена на создание непрерывной программы подготовки специалистов со школьной скамьи. Сделать это планируется с помощью оснащения агроклассов, поддержки педагогов и других мероприятий системного характера.

По словам Зяббарова, в муниципалитетах РТ уже действуют 20 подобных классов, где учащиеся осваивают генетику, биотехнологии и агроинженерию. Одновременно проводится капитальный ремонт и переоснащение института механизации и технического сервиса КГАУ.

Кроме того, он рассказал, что в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в Казани формируется агробиотехнопарк, который будет заниматься генетикой в животноводстве. Помимо четырех лабораторий со всей инфраструктурой, предприятие будет иметь учебный кластер и инновационные площадки для апробации ИИ-технологий. Открытие объекта намечено на 2026 год.

#марат зяббаров #минсельхозпрод рт #Сельское хозяйство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025