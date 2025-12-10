Марат Зяббаров рассказал, как РТ реализовывает нацпроекты в сфере сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в интервью с РИА Новости рассказал, как республика реализовывает нацпроекты в его сфере.

Министр отметил, что в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в республике началась реализация программы «Кадры для АПК», которая нацелена на создание непрерывной программы подготовки специалистов со школьной скамьи. Сделать это планируется с помощью оснащения агроклассов, поддержки педагогов и других мероприятий системного характера.

По словам Зяббарова, в муниципалитетах РТ уже действуют 20 подобных классов, где учащиеся осваивают генетику, биотехнологии и агроинженерию. Одновременно проводится капитальный ремонт и переоснащение института механизации и технического сервиса КГАУ.

Кроме того, он рассказал, что в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в Казани формируется агробиотехнопарк, который будет заниматься генетикой в животноводстве. Помимо четырех лабораторий со всей инфраструктурой, предприятие будет иметь учебный кластер и инновационные площадки для апробации ИИ-технологий. Открытие объекта намечено на 2026 год.