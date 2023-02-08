Марат Зяббаров призвал потребкооперацию максимально эффективно использовать автолавки

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Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров призвал организации потребкооперации максимально эффективно использовать каждую автолавку и довести их ежемесячный товарооборот на уровень не менее 250 тыс. рублей. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия республики заявил на итоговом собрании Татпотребсоюза.

«Крайне неудовлетворительно используются автолавки в потребительских обществах Менделеевского района, где ежемесячный товарооборот не превышает 70 тыс. рублей, Лениногорского – 86 тыс. рублей, Аксубаевского – 112 тыс. рублей», – сказал Зяббаров.

Он подчеркнул, что обеспечение товарами первой необходимости отдаленных и малонаселенных поселений республики является одной из основных задач Татпотребсоюза. Из 3073 сельских населенных пунктов Татарстана 1148 обслуживаются мобильным форматом торговли, уточнил министр.

Основными причинами низкого товарооборота автолавок глава Минсельхозпрода назвал узкий ассортимент предлагаемого населению товара; малочисленность обслуживаемых населенных пунктов; высокую мобильность населения, что дает возможность посещать торговые центры и оптовые рынки за пределами своего поселения.

«Уважаемые главы муниципальных районов и руководители районных исполнительных комитетов, графики их работы утверждаются вами, необходимо обеспечить и жесткий контроль за их исполнением. Если вы не можете организовать эффективное использование автолавок, значит, они вам не нужны», – заключил Зяббаров.