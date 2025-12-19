news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 09:34

Марат Зяббаров присоединился к акции «Елка желаний»

Читайте нас в
Телеграм
Марат Зяббаров присоединился к акции «Елка желаний»
Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акции он снял с новогодней елки шар с мечтой Рустама из Агрызского района – к Новому году мальчик получит умную колонку. Кроме того, Марат Зяббаров взял на исполнение желания семьи Сайдаматовых из Верхнеуслонского района – Тимерлану подарят велосипед, а Амиру и Айше – электросамокаты.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» ежегодно проходит во всех регионах страны и объединяет тысячи участников, которые помогают исполнять новогодние мечты детей и семей.

#елка желаний #марат зяббаров #минсельхозпрод рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025