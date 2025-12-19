Марат Зяббаров присоединился к акции «Елка желаний»

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акции он снял с новогодней елки шар с мечтой Рустама из Агрызского района – к Новому году мальчик получит умную колонку. Кроме того, Марат Зяббаров взял на исполнение желания семьи Сайдаматовых из Верхнеуслонского района – Тимерлану подарят велосипед, а Амиру и Айше – электросамокаты.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» ежегодно проходит во всех регионах страны и объединяет тысячи участников, которые помогают исполнять новогодние мечты детей и семей.