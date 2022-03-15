Дефицита продовольствия в Татарстане не предвидится, поскольку республика сама обеспечивает себя продуктами в достаточном количестве. Временное отсутствие товаров в магазинах связано лишь с ажиотажным спросом у населения. Так охарактеризовал сложившуюся ситуацию глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

Марат Зяббаров: «Предпосылок к появлению продовольственного дефицита в Татарстане нет. Поставщиками исполняются все заключенные контракты»

Фото: tatarstan.ru

«Объем покупок по сахару увеличился в 16 раз, по подсолнечному маслу – в 9 раз»

По словам Зяббарова, Минсельхозпрод РТ проанализировал потребность населения в продуктах питания, по которым наблюдается ажиотажный спрос. «Это подсолнечное масло, сахарный песок, мука. Хочу отметить, что по всем этим позициям в республике имеется запас как минимум на два месяца. Почему на два месяца? Это объем наших распределительных центров, складов, хранилищ», – уточнил он.

Министр заверил, что товары в магазины и распределительные центры поставляются регулярно. «Компании обладают развитой логистической сетью, распределительными центрами и собственным грузовым транспортом для обеспечения бесперебойных поставок. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса. В настоящее время склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями», – отметил он.

Зяббаров подчеркнул, что все магазины работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости. «Предпосылок к появлению продовольственного дефицита в Татарстане нет. Поставщиками исполняются все заключенные контракты», – добавил он.

«за прошлую неделю объем покупок по сахару увеличился в 16 раз, по подсолнечному маслу – в 9 раз, по гречке – в 5, по соли – в 7 раз» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако, по его словам, за прошлую неделю объем покупок по сахару увеличился в 16 раз, по подсолнечному маслу – в 9 раз, по гречке – в 5, по соли – в 7 раз. «Именно из-за такого ажиотажного спроса мы иногда наблюдаем пустые полки в городских торговых сетях. На сегодня ситуация стабилизируется, запасы в торговых сетях увеличиваются», – пояснил министр.

Минсельхозпрод также отслеживает изменение цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. После мониторинга выяснилось, что за прошедшую неделю произошел существенный рост цен на сахар и овощи. И такая ситуация характерна для всех российских регионов. «Нами дополнительно проведено сравнение среднерозничных цен с регионами Приволжского федерального округа. По молочной продукции в Татарстане стабильно одни из наименьших цен. Так как лук и свеклу мы завозим, то по цене они высоковаты», – заявил глава Минсельхозпрода.

«Принято решение о создании резервного фонда запасов муки»

Марат Зяббаров сообщил, что перерабатывающим предприятиям республики были направлены информационные письма с требованиями погасить все существующие долги в полном объеме, а также о поставке нового сырья по 100-процентной оплате товара.

«К примеру, в хлебопекарной отрасли до 70% увеличилась стоимость на упаковку, различные ингредиенты, хлебопекарные улучшители. Без выполнения этих условий поставщики не готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество и осуществлять отгрузку новых партий сырья. Для решения данной проблемы мы договорились с Казанским жировым комбинатом, холдингами “Агросила” и “Ак Барс” о поставке масла подсолнечного и сахара по фиксированным ценам на полугодовой период», – заметил он.

Для бесперебойного производства хлебопекарных предприятий Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение о создании резервного фонда запасов муки Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, для бесперебойного производства хлебопекарных предприятий Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение о создании резервного фонда запасов муки. Глава Минсельхозпрода отметил, что на данный момент ведется закупка зерна для обеспечения двухмесячного запаса с дальнейшей переработкой на муку.

Более того, для поддержки хлебопекарной отрасли и для недопущения резкого роста цен производителям выделят 300 млн рублей, в том числе 58,8 млн рублей из федерального бюджета и 240 млн – из регионального. Речь идет о производстве социальных видов хлебов.

«Чтобы начать выделять эти деньги, мы ждали постановление Правительства России. Вчера вышло постановление о выделении денежных средств на указанную меру. Ждем подписания соглашения Минсельхоза России с Правительством нашей республики, после которого будет принят порядок по их доведению до хлебопекарных предприятий», – подчеркнул министр.

«Цены на сырье остаются стабильными, объемы переработки по заводам не снижаются»

Глава Минсельхозпрода рассказал, что до получения нового урожая сформирован резерв по сахарному песку в объеме 3 тыс. тонн для сфер здравоохранения, образования и социальной защиты, а также для проведения ярмарок, которые начнут работу с 19 марта.

Глава Минсельхозпрода рассказал, что до получения нового урожая сформирован резерв по сахарному песку в объеме 3 тыс. тонн для сфер здравоохранения, образования и социальной защиты Фото: tatarstan.ru

Кроме того, было проведено совещание с 15 молокоперерабатывающими предприятиями, на них приходится 75% переработки молока в республике. По словам Марата Зяббарова, руководство предприятий сообщило об обеспеченности всем необходимым сырьем для полноценного функционирования производства. «Цены на сырье остаются стабильными, объемы переработки по заводам не снижаются», – заявил он.

Помимо этого, до 31 августа введен запрет на экспорт зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза. Зяббаров уточнил, что такая мера является временной и будет действовать в отношении пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. «Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях. По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном превышает 150%. Страна полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания», – сказал он.

Потребность в импортных товарах, по словам главы Минсельхозпрода, незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России из-за климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков.

«Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены. В сложившейся ситуации призываю население не создавать искусственный ажиотаж. Продуктами питания республика обеспечена в достаточном количестве. А на весенних ярмарках можно будет приобрести продукцию по ценам ниже среднерозничных», – подчеркнул Зяббаров.

«Динамика производства продукции животноводства за два месяца положительная. Идет рост производства молока, мяса, яиц» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Например, на душу населения в республике производится молока выше нормы потребления на 37%, мяса – на 25%. «Динамика производства продукции животноводства за два месяца положительная. Идет рост производства молока, мяса, яиц. Крупные птицефабрики полностью обеспечивают себя яйцом и суточными цыплятами, из соседних регионов также завозим. По инкубационному яйцу вопросы прорабатываются по завозу из других стран. Понимание в этом вопросе есть. Что касается кормовых добавок, то производители предлагают отечественные аналоги”, – отметил докладчик.

«Планируем увеличить площади овощей и картофеля на 10%»

Министр сельского хозяйства и продовольствия также рассказал о предстоящей посевной кампании. По его словам, посевные площади Татарстана в этом году составят 2,7 млн гектаров, что на уровне прошлого года. «Планируем увеличить площади овощей и картофеля на 10%. Увеличиваем площади кормовых культур. В целом объемы площадей сохраняются», – сообщил Марат Зяббаров.

С осени в республике посеяны озимые культуры на площади 479 тыс. гектаров. Глава Минсельхозпрода заметил, что состояние 94% посевов на сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное.

С осени в республике посеяны озимые культуры на площади 479 тыс. гектаров. Глава Минсельхозпрода заметил, что состояние 94% посевов на сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур. Довозятся семена кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. Есть вопросы по семенам, которые завозятся из-за границы, в связи со сложившейся ситуацией некоторые семена пока застряли на границе. Но альтернатива тоже имеется. По накоплению минеральных удобрений работа ведется по графику», – подчеркнул он.

Готовность техники для проведения полевых работ составляет 96%. В этом году хозяйствами приобретено 629 единиц сельхозтехники и оборудования. «Идет обновление и модернизация техники. На сегодня более чем на 2 млрд рублей приобретено техники и различного оборудования по разным программам. Запчасти вовремя завезены. На складах запчастей практически на 4 млрд рублей в республике имеется. По топливу вопрос решен. “Татнефтью” топливо на посевные работы будет предоставлено», – отметил министр.

По его словам, в Татарстане более 10% тракторов и 30% уборочных и почвообрабатывающих машин являются импортными. Но аналоги в республике есть. «По известным причинам повысились цены на запасные части, на технику. В республике есть предприятия, которые занимаются производством и восстановлением более 2 тыс. наименований деталей на импортную технику, цены в среднем в два-три раза ниже», – резюмировал Зяббаров.