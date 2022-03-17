Марат Зяббаров предложил Татпотребсоюзу организовать питание на предприятиях Татарстана

Ключевым направлением роста Татпотребсоюза может стать организация питания на предприятиях Татарстана. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Организовать питание на предприятиях возможно в каждом районе. Сегодня доля общепита в объеме оказываемых услуг Татпотребсоюза – всего 4%», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что не до конца решен вопрос организации питания в образовательных учреждениях силами потребкооперации. По его мнению, главам районов необходимо включиться в эту работу и оказать поддержку кооператорам республики.

Министр также призвал кооператоров принять активное участие в проведении городских сельскохозяйственных ярмарок. «Для сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса с 19 марта по 23 апреля запланировано проведение очередных еженедельных сезонных ярмарок», – отметил он.