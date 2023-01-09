Марат Зяббаров предложил построить новую ярмарочную площадку в ЖК «Салават купере»

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров предложил построить новую ярмарочную площадку на территории микрорайона «Салават купере». С такой инициативой министр сельского хозяйства и продовольствия республики выступил на совещании в Доме Правительства РТ.

Для жителей микрорайона в прошлом году сельскохозяйственные ярмарки проводились на площадке, организованной на парковке торгового центра поселка Осиново, напомнил Зяббаров.

«Отдаленное расположение от основного жилого массива и малая территория ярмарочной площадки не соответствует потребностям населения. Район активно развивается, численность населения в ближайшем будущем составит 50 тыс. человек», – сказал он.

По словам министра, в поселке Юдино, где проживают около 20 тыс. человек, была построена новая шатровая площадка, которая позволила увеличить ежедневный объем реализации сельхозпродукции в два раза – до 2,5 млн рублей. Строительство площадки обошлось в 12,4 млн рублей.

Глава Минсельхозпрода отметил, что на этой территории и ранее организовывались ярмарки, но существующие на тот момент условия не позволяли проводить их в полном масштабе, и площадка не пользовалась большим спросом среди населения.