Марат Зяббаров: Погода влияет на заготовку сенажа

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

В Тюлячинском районе Татарстана продолжается отраслевое мероприятие «День сенажа», организованное на базе агрофирмы «Август-Тюлячи» агрохолдинга «Август-агро». Поприветствовавший участников пленарного заседания заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заметил, что на заготовку сенажа влияют погодные условия.

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

«Это действительно большое мероприятие. Здесь участвуют представители многих регионов нашей страны. Безусловно, в последние годы аграриев Татарстана испытывает погода, это также вносит изменения в заготовку сенажа», — констатировал министр.

Марат Зяббаров также рассказал о развитии агропромышленной отрасли. «В Татарстане 3 млн гектаров пашни, в сельской местности проживают 930 тыс. человек. Из них 740 тыс. трудятся в сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности», — отметил он.

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

«День сенажа» организован совместно с «Институтом молока» при поддержке Минсельхозпрода РТ, Российской Академии наук, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза предприятий молочной отрасли.

Тема мероприятия — способы улучшения экономики современных ферм. Здесь также представлены образцы современной техники и оборудования, организованы практические занятия по кормозаготовке от вспашки до закладки кургана, а также проводится экскурсия на семенной завод «Августа». В рамках деловой программы выступают отраслевые эксперты, специалисты по кормозаготовке и защите растений.

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Автор материала — Юлай Низаев.