Марат Зяббаров подведет итоги сельскохозяйственного сезона в программе #ТатарстанОнлайн

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров 31 октября расскажет о результатах работы сельхозотрасли в программе #ТатарстанОнлайн. В ходе онлайн-эфира «Сельхозсезон 2023: итоги года для аграриев, перспективы отрасли» татарстанцы смогут задать главе Минсельхозпрода интересующие их вопросы.

«Марат Зяббаров расскажет об итогах аграрного сезона, о том, как повлиял на уборочную кампанию дефицит топлива в стране, а также о работе осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане», — отмечают организаторы мероприятия.

Программа начнется в 11.00. Ее можно посмотреть в официальных сообществах Татарстана в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

На самые актуальные вопросы министр ответит в прямом эфире, на остальные пользователи получат ответы после завершения программы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах региона с апреля 2020 года. За это время гостями программы стали более 40 министров, руководителей различных ведомств республики, а также депутаты Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.