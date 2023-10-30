Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Марат Зяббаров подведет итоги сельскохозяйственного сезона в программе #ТатарстанОнлайн
Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров 31 октября расскажет о результатах работы сельхозотрасли в программе #ТатарстанОнлайн. В ходе онлайн-эфира «Сельхозсезон 2023: итоги года для аграриев, перспективы отрасли» татарстанцы смогут задать главе Минсельхозпрода интересующие их вопросы.
«Марат Зяббаров расскажет об итогах аграрного сезона, о том, как повлиял на уборочную кампанию дефицит топлива в стране, а также о работе осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане», — отмечают организаторы мероприятия.
Программа начнется в 11.00. Ее можно посмотреть в официальных сообществах Татарстана в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.
На самые актуальные вопросы министр ответит в прямом эфире, на остальные пользователи получат ответы после завершения программы.
Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах региона с апреля 2020 года. За это время гостями программы стали более 40 министров, руководителей различных ведомств республики, а также депутаты Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»