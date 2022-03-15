Марат Зяббаров: План по экспорту сельхозпродукции в 320 млн долларов никто не отменял

В Татарстане не изменили план по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Вопрос экспорта не закрыт, есть же дружественные страны, с которыми мы работаем. План, поставленный перед нашим министерством по экспорту в 320 млн долларов, никто не отменял. И сегодня работа проводится», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, татарстанская команда, которая занимается экспортом, уже ведет переговоры с другими странами, а также налаживает новые каналы сбыта продукции. «Например, страны СНГ, Китай, Иран. Только с Ираном в прошлом году на 160 млн долларов поработали. Основной экспортер у нас – маслоэкстракционный завод», – отметил он.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер добавил, что совместно с Минсельхозпродом ведется работа в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что поставлена «амбициозная задача» по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70%.

«Основной оператор по мерам поддержки в федеральном центре – это АО “Российский экспортный центр”. Он доводит финансовые средства до потребителя. В этом году более чем в два раза больше средств предусмотрено на эти цели», – заметил замминистра.