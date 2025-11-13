Марат Зяббаров ознакомился с фасовкой и переработкой овощей в Зеленодольске

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров с рабочей поездкой посетил Зеленодольский муниципальный район республики. В ходе визита министр осмотрел деятельность предприятия «Зеленая Дача». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Предприятие функционирует в Татарстане с 2008 года и поставляет фасованные и переработанные овощи и фрукты в торговые сети, кафе, рестораны, а также в столовые крупнейших предприятий региона.

Марат Зяббаров ознакомился с производственным комплексом компании, включающим линии сухой чистки и упаковки овощей, оборудование для очистки и вакуумной упаковки, стерилизации и варки, переработку листовых овощей, а также холодильные камеры.

Основными поставщиками овощей для предприятия являются «Агрофирма «Нармонка», «Игенче», КФХ Давлетов Н. Г., КФХ Миннеханов М.И., «Агрофирма «Кырлай», ИП «Иветичь», «Ягодная Долина» и ХК «Чистополье».

Министр подчеркнул важность обмена опытом в сфере развития фруктово-овощных перерабатывающих предприятий и призвал руководителей управлений сельского хозяйства и продовольствия муниципальных районов изучать опыт компании и применять положительные практики в своих регионах.