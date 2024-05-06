Марат Зяббаров: Озимые культуры выжили, их пересева не ожидается

В Татарстане состояние 92% озимых культур, или 508 тыс. гектаров, оценивается как хорошее и удовлетворительное. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Из-за недостатка влаги 17% озимых, или 94 тыс. гектаров, ушли в зиму неразвитыми. По данным площадям были сомнения на успешную перезимовку, но сегодня их состояние поправилось. Гибель озимых — менее 1%. Это естественный объем», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Осенью прошлого года озимые были посеяны на площади 550 тыс. гектаров. На их состояние благоприятно повлиял теплый апрель. При этом похолодание в конце апреля — начале мая не сказалось на озимых, однако снижение температуры воздуха в юго-восточной части республики затронуло посевы многолетних трав, отметил спикер.

«День-два необходимо провести наблюдение за этими посевами, чтобы сделать выводы, в каком они состоянии, зацепил ли их мороз. Надеемся, что все обошлось, потому что морозы были кратковременными. Озимые культуры максимально выжили, и пересева не ожидается. Холодная погода положительно влияет на озимые — рост идет в корень, и он укрепляется», — уточнил Зяббаров.

Он добавил, что на сегодня в республике яровыми культурами засеяно 684 тыс. гектаров, что составляет 38% от плана. К посевным работам приступили во всех районах. При этом некоторые хозяйства уже завершили сев яровых.