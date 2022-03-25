Марат Зяббаров: Отсутствие в магазинах какой-либо продукции происходит из-за ажиотажа

Отсутствие на полках магазинов какой-либо продукции происходит из-за ажиотажного спроса. Об этом заявил в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«В торговых сетях, магазинах не имеется складов для хранения. Продукция завозится в расчете на потребление сахара. А когда его сметают, его физически не успевают завозить из распределительных центров в торговые сети. Отсутствие на полках магазинов продукции происходит из-за этого. Это касается и сахара, и муки, и другой продукции», – сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, в прошлом году в Татарстане произвели более 170 тыс. тонн сахара. А его годовое потребление в республике составляет около 100 тыс. тонн. «И прошлый год был засушливый. В прежние годы более 300 тыс. тонн сахара производили», – отметил спикер.

Зяббаров добавил, что производство молока в республике растет ежегодно. «На молочную продукцию, мясо, куриные яйца ажиотажа не видим. И по этим видам продукции мы идем с приростом производства. Все это в свежем виде имеется на торговых полках. В республике есть мощные птицекомплексы и свинокомплексы. По данной продукции мы не только потребность республики закрываем и в целом России, но и экспортируем», – заметил он.

Министр уточнил, что соль добывается в России, поэтому ее дефицита не предвидится. Он также пояснил, что ограничение продукции в «одни руки» вводится из-за спекулянтов, а не потому что ее не хватает. «Контракты все выдерживаются по срокам, все поставляется вовремя», – заключил он.