news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 17:02

Марат Зяббаров открыл агротехнологический класс в школе Высокогорского района

Читайте нас в
Телеграм
Марат Зяббаров открыл агротехнологический класс в школе Высокогорского района
Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Сегодня вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров открыл агротехнологический класс в Высокогорской средней школе №3. В мероприятии также принял участие глава района Равиль Хисамутдинов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Новый класс специализируется на направлении «Биотехнологии и пищевое производство». Инвестором образовательного проекта выступил сельскохозяйственный потребительский кооператив «Елмай».

Открытие состоялось в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). На данный момент сеть агротехнологических классов охватывает уже 14 районов Татарстана.

#марат зяббаров #Высокогорский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025