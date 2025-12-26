Марат Зяббаров открыл агротехнологический класс в школе Высокогорского района

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Сегодня вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров открыл агротехнологический класс в Высокогорской средней школе №3. В мероприятии также принял участие глава района Равиль Хисамутдинов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Новый класс специализируется на направлении «Биотехнологии и пищевое производство». Инвестором образовательного проекта выступил сельскохозяйственный потребительский кооператив «Елмай».

Открытие состоялось в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). На данный момент сеть агротехнологических классов охватывает уже 14 районов Татарстана.