Марат Зяббаров объяснил, почему снизилось поголовье крупного рогатого скота у фермеров

Фермеры Татарстана в прошлом году впервые допустили некоторое снижение поголовья крупного рогатого скота. Во многом это произошло из-за грантополучателей, которые закрывают свои крестьянско-фермерские хозяйства по истечении пятилетних обязательств деятельности. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ.

«Фермерами за 2012–2022 годы получено 1556 грантов на сумму 4,4 млрд рублей, из них прекратили деятельность 264 грантополучателя, или 17%. Сейчас в КФХ содержится 107 тыс. голов крупного рогатого скота, это на 1,3 тыс. голов меньше, а также 38,6 тыс. коров, снижение на 148 голов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

При этом, по словам Зяббарова, фермеры наращивают производство животноводческой продукции. В частности, за прошлый год производство молока увеличилось на 9 тыс. тонн, или на 5%, а мяса — на 376 тонн (рост — 1,5%).

Малые формы хозяйствования в 2022 году произвели сельскохозяйственной продукции на 142,9 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства — на 35,6 млрд. В настоящее время за фермерами числится 740 тыс. гектаров, или 25% от всех посевных площадей республики, отметил глава Минсельхозпрода.

«В 2022 году в КФХ получили 1,3 млн тонн зерновых, или 25% от всего урожая зерна, и 10% урожая сахарной свеклы. Произведено 26,7 тыс. тонн картофеля, что составляет 3% от общего урожая. Наиболее значительная часть поддержки — это гранты фермерам и кооперативам», — подчеркнул он.

В прошлом году 92 фермера получили гранты на 546,3 млн рублей. При этом они должны выйти на заявленные производственные мощности в течение двух лет, ежегодно увеличивать продукцию не менее чем на 8%, а также сдавать отчеты о целевом использовании гранта и показателях деятельности, заметил Зяббаров.

«Будем более масштабно расти, увеличивать продукцию, строить производства по переработке, заводы. У нас имеются огромные инструменты, финансирование, выделяемое из федерального и регионального бюджетов. Мы должны эти средства эффективно использовать», — заключил он.