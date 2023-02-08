«Значит, они вам не нужны»: Зяббаров раскритиковал глав за плохое использование автолавок

Когда в Татарстане начнут программу по строительству овощехранилищ, в каких районах самая низка загрузка мощностей по переработке сельхозпродукции и как более эффективно использовать автолавки, обсудили на итоговом собрании руководителей организаций Татпотребсоюза.

Рашат Шаймарданов сообщил, что совокупный объем оказанных услуг населению организациями потребкооперации за 2018–2022 годы составил около 85 млрд рублей с ростом более чем в 1,6 раз

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потребкооперация каждый год подвергается критике по закупке у населения картофеля и овощей»

О результатах работы системы потребительской кооперации рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов. Он сообщил, что совокупный объем оказанных услуг населению организациями потребкооперации за 2018–2022 годы составил около 85 млрд рублей с ростом более чем в 1,6 раз.

«Наибольший удельный вес в структуре совокупного объема оказываемых услуг составляет заготовки – 54%, розничная торговля – 28%, производство собственной продукции – 14% и общественное питание – 4%», – отметил он.

Несмотря на определенные трудности, за пять лет обеспечен рост заготовительного оборота в 1,7 раз, его объем превысил 45 млрд рублей. То есть закупка сельхозпродукции и сырья с каждого двора превысила 39 тыс. рублей. Самый большой показатель у заготовителей Бавлинского района – 61 тыс. рублей, уточнил докладчик.

«За пять лет наибольший рост объема закупок достигнут по картофелю – более чем в два раза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За пять лет наибольший рост объема закупок достигнут по картофелю – более чем в два раза, шерсти – в два раза, а также макулатуры и кожсырья. Низкий рост в объемах заготовок молока, плодов и ягод. Практически на месте топчемся по сбору и заготовке лекарственного технического сырья», – заметил Шаймарданов.

Он подчеркнул, что система потребительской кооперации каждый год подвергается серьезной критике по закупке у населения картофеля и овощей. «По итогам прошлого года объем закупок картофеля составил 6,8 тыс. тонн, а овощей – 5,1 тыс. тонн», – заявил глава Татпотребсоюза.

Он также упомянул, что в прошлом году Минсельхозпрод Татарстана провел отбор заявок на возмещение части затрат, связанных с проектированием и госэкспертизой проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию картофеле- овоще- и плодохранилищ. «От нас никто не заявился», – посетовал Шаймарданов и призвал воспользоваться такой возможностью в этом году.

По словам докладчика наиболее производительно эксплуатируются автолавки в Актанышском, Апастовском, Атнинском кооперативах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть районы, где предприятия общепита не вызывают интереса даже у своего руководителя»

Рашат Шаймарданов отметил, что такие факты, как сокращение численности сельского населения и его платежеспособности, острый дефицит продавцов и экспансия торговых сетей не могли не сказаться на результатах работы торговой отрасли. «Розничный товарооборот за пятилетний период составил 25,3 млрд рублей. К концу прошлого года наибольший объем товарооборота в сумме более 260 млн рублей обеспечили Мамадышское, Алексеевское, Рыбно-Слободское и Тетюшское райпо», – констатировал он.

По словам докладчика, за прошлый год товарооборот выездной торговли составил 371 млн рублей. Наиболее производительно эксплуатируются автолавки в Актанышском, Апастовском, Атнинском кооперативах. «Мы смогли обеспечить 100-процентный охват мобильным форматом торговли всех малонаселенных пунктов, за что сельчане благодарны кооператорам», – подчеркнул он.

«Оборот отрасли общественного питания за пять лет достиг 3,5 млрд рублей с ростом в два раза, реализовано собственной продукции на три млрд рублей», – похвалился результатами председатель правления Татпотребсоюза.

При этом он заметил, что есть районы, где предприятия общепита не вызывают особого интереса даже у своего руководителя. «На объектах не проводится даже ремонт в течение ряда лет. Не учитывая свое сложное финансовое положение, отдельные райпо продолжают кредитовать организации района за питание», – уточнил Шаймарданов.

При этом он заметил, что есть районы, где предприятия общепита не вызывают особого интереса даже у своего руководителя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он добавил, что срочного решения требует проблема низкого уровня зарплаты. «Несмотря на повышение среднемесячной зарплаты по системе на 21% по сравнению с прошлым годом, она ниже на 28% к уровню зарплаты в организациях сельской местности. Особенно низкая зарплата в торговле. Численность сельского населения – основного потребителя услуг с каждым годом уменьшается, соответственно снижаются объемы торговых услуг. При низком товарообороте зарплата продавца не достигает даже его минимального уровня», – пояснил докладчик.

Расходы по заработной плате в торговле составляют основную часть издержек – до 50%, продолжил руководитель Татпотребсоюза. «Организации вынуждены платить заработную плату не по факту, а увеличенную искусственно, иначе кадры не удержать», – заключил он.

«Если вы не можете организовать эффективное использование автолавок, значит, они вам не нужны»

О работе организаций потребительской кооперации высказался министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Он подчеркнул, что обеспечение товарами первой необходимости отдаленных и малонаселенных поселений республики является одной из основных задач Татпотребсоюза. Так, из 3 тыс. сельских населенных пунктов 1,1 тыс. обслуживаются мобильным форматом торговли, отметил глава Минсельхозпрода.

Говоря о деятельности предприятий потребкооперации в разрезе муниципалитетов, Зяббаров заметил, что главам и руководителям исполкомов Высокогорского и Елабужского районов необходимо проанализировать уровень развития потребкооперации и обеспечить оказание всех видов услуг сельскому населению.

«Совокупный объем деятельности кооперативов в течение пяти лет в Высокогорском районе снизился на 56%, в Елабужском – на 51%. Считаю, что вы недостаточно работаете в этом направлении. Прошу взять этот вопрос на особый контроль», – сказал он, положительно оценив работу кооперативов Алькеевского и Кукморского районов.

«На развитие своих отраслей за последние три года Кукморский районный потребительский кооператив вложил более 150 млн рублей, а Алькеевский – 148 млн рублей», – заявил глава Минсельхозпрода.

Он также призвал максимально эффективно использовать каждую автолавку, довести их ежемесячный товарооборот на уровень не менее 250 тыс. рублей. По словам министра, неудовлетворительно используются автолавки в потребительских обществах Менделеевского района, где ежемесячный товарооборот не превышает 70 тыс. рублей, Лениногорского – 86 тыс. рублей и Аксубаевского – 112 тыс. рублей.

Основными причинами низкого товарооборота автолавок Зяббаров назвал узкий ассортимент предлагаемого населению товара, малочисленность обслуживаемых населенных пунктов, а также высокую мобильность населения, что дает людям возможность посещать торговые центры и рынки за пределами своиз сел.

«Уважаемые главы муниципальных районов и руководители районных исполнительных комитетов, графики их работы утверждаются вами, необходимо обеспечить и жесткий контроль за их исполнением. Если вы не можете организовать эффективное использование автолавок, значит, они вам не нужны», – отметил он.

«Татпотребсоюз должен обеспечить целостную систему заготовок»

Марат Зяббаров заявил, что объем заготовок сельскохозяйственной продукции немаленький, но 11 млрд рублей – это лишь третья часть получаемых излишков у населения. «Закупка продукции с одного двора в Нижнекамском районе составляет всего 8,6 тыс. рублей, в Менделеевском – 10,6 тыс. рублей, в Елабужском – 10,8 тыс. рублей, в Балтасинском – 12,9 тыс. рублей. В системе Татпотребсоюза этот показатель составляет более 39 тыс. рублей», – констатировал он.

«Прошу глав районов сделать это приоритетной задачей. Для этого республика создает все необходимые условия. Ежегодно Правительство Татарстана выделяет 30 млн рублей субсидий для отрасли, удовлетворяются ваши заявки на спецтранспорт», – добавил глава Минсельхозпрода.

По его словам, успешно реализуется республиканская программа по капитальному ремонту объектов АПК, в том числе овощехранилищ. «Но ни одна организация Татпотребсоюза не приняла участия в этой программе и не использовала возможность получить господдержку. В этом году запускается новая программа строительства овощехранилищ, и сохраняется по капремонту. На данный момент лимиты согласованы – это 50-процентное возмещение затрат на строительство. Рекомендую предприятиям Татпотребсоюза активнее включаться в работу и максимально использовать возможности государственной поддержки», – подчеркнул министр.

Кроме того, Зяббаров попросил наладить работу по заготовке, в том числе овощей. «Татпотребсоюз должен обеспечить целостную систему заготовок. Наша задача организовать работу так, чтобы сельчане могли реализовать свою продукцию, имели возможность заработать, повышать достаток и уровень жизни. А жители городов имели возможность приобрести качественные продукты питания, минуя перекупщиков», – отметил он.

Для некоторых районов, по словам главы Минсельхозпрода, актуальным остается вопрос по организации переработки сельхозпродукции. Самая низкая загрузка мощностей в потребительских обществах Азнакаевского – 30%, Аксубаевского – 40% районов, закрыли производство в Балтасинском районе.

«Недозагрузка мощностей при наличии существенных затрат приводит к банкротству и дефициту продовольственных групп товаров, пользующихся спросом у населения. Успешно работают производственные предприятия Бавлинского района – объем производства 185 млн рублей, Бугульминского – 158 млн рублей и ряда других районов, освоивших более 260 наименований продукции», – заключил Зяббаров.