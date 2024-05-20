Марат Зяббаров назвал районы Татарстана с низким рейтингом по работе с малыми хозяйствами

В Татарстане составлен рейтинг районов по результатам работы муниципалитетов с малыми формами хозяйствования. В конце республиканского рейтинга оказались Камско-Устьинский и Спасский районы. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на зональном семинаре-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

«В девяти районах Заволжской зоны рейтинг очень низкий. Сильно упали в рейтинге Дрожжановский, Апастовский, Буинский районы. Прошу глав муниципалитетов проанализировать причины низкого рейтинга и составить дорожную карту по развитию малых форм на этот год», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Зяббаров добавил, что основной стимул к содержанию скота в подворье – закупочные цены на молоко. Сейчас они составляют 26,8 рубля, что на восемь рублей больше, чем в прошлом году, но на 1,7 рубля ниже уровня 2022 года.

«Во всех районах Заволжской зоны цены ниже республиканского. Дрожжановский район ушел с последнего места за счет кооператива “Исток”, который добавляет по два рубля молокосдатчикам за счет субсидий по нацпроекту. Но это не решает проблему в целом, поскольку кооперативом закупается у населения только 3,4 тонны молока, или 15% от района», – подчеркнул он.

По словам министра, снижение поголовья крупного рогатого скота и цен особенно сильно сказалось на объемах реализуемого молока в районах этой зоны. «Сейчас вами реализуется ежедневно 130 тонн молока, это минус 7% к прошлому году, в то время как по республике снижение только на 3%», – обратился он к представителям девяти муниципалитетов.

Глава Минсельхозпрода отметил, что там, где созданы кооперативы, закупочная цена на молоко выше на 2–3 рубля. «Самые высокие цены в Балтасинском, Кукморском, Высокогорском районах, где созданы молочные кооперативы с собственной переработкой», – заключил он.

В Заволжскую зону входят Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Спасский, Тетюшский районы республики.