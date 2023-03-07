Марат Зяббаров назвал районы Татарстана — лидеры по развитию сельхозотрасли

Тукаевский, Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы стали лидерами среди муниципалитетов Татарстана по развитию сельхозотрасли. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Заметные результаты у Муслюмовского и Тетюшского районов, они поднялись в первую десятку. Существенно улучшили показатели Кайбицкий, Камско-Устьинский, Новошешминский, Бугульминский районы, поднявшись на 13 и более позиций. Из первой десятки выбыли Зеленодольский и Пестречинский районы», — рассказал спикер.

Зяббаров уточнил, что вклад районов можно увидеть в разработанном министерством рейтинге по пяти индикаторам: урожайность зерна, продукция животноводства на 100 гектаров сельхозугодий, денежная выручка на гектар пашни, среднемесячная зарплата одного работника, динамика валовой продукции.

«Одним из индикаторов рейтинга является денежная выручка на гектар пашни. Это источник на всё: на обновление фондов, на зарплату, на оборотные ресурсы. Однако даже соседние районы имеют разную выручку с гектара. У одних всего 16 тыс. рублей, у других — 100 тыс. рублей, а в районах с комплексами — более 300 тыс. рублей на гектар», — отметил глава Минсельхозпрода.

В качестве примера он привел Сабинский район, который получил от реализованной продукции денежную выручку, почти в 2,5 раза большую удельного веса его пашни в республике. «Атнинский и Кукморский районы — более чем в полтора раза», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в Агрызском, Верхнеуслонском, Бавлинском, Спасском и Рыбно-Слободском районах объемы реализованной продукции намного меньше, чем их земельная доля в республике. «Важно, чтобы каждый гектар пашни эффективно работал», — заявил Зяббаров.

За прошлый год денежная выручка по сельхозпредприятиям Татарстана выросла на 20%. Прибыль увеличилась на 5 млрд рублей. На 6% выросла доля прибыльных хозяйств.