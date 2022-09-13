Марат Зяббаров назвал районы, где были отмечены простои техники из-за запоздалого ремонта

В период сезонных полевых работ были отмечены простои техники из-за некачественного и запоздалого ремонта в агрофирмах «Ак Барс» и «Красный Восток», а также в хозяйствах Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Менделеевского и Черемшанского районов. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Несмотря на призывы раннего размещения заявок на запасные части и приобретения техники, вышеуказанные сельхозформирования проигнорировали наши советы. В итоге – длительный сев и продолжительные уборочные работы», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Зяббаров заметил, что ежегодно сельхозпроизводители используют запасные части на сумму более 4,5 млрд рублей. «Уже сейчас, по мере постановки техники на хранение, необходимо провести дефектовочную кампанию и начать размещать заявки на приобретение запчастей, чтобы не допустить простоя и качественно подготовиться к сезонным полевым работам 2023 года», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам министра, в республике продолжается обновление машинно-тракторного парка. Приобретено 2 372 единицы сельхозтехники и оборудования на сумму более 7,4 млрд рублей, в том числе 263 трактора, 120 зерноуборочных комбайнов, 29 кормоуборочных комбайнов, 20 самоходных опрыскивателей и 1 940 единиц другой техники.