Марат Зяббаров назвал лидеров в сельском хозяйстве среди районов Татарстана

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров назвал лидеров в сфере сельского хозяйства среди районов республики. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ рассказал на заседании коллегии ведомства.

«Повышая качество жизни на селе, мы придаем значение выполнению муниципальными районами основных индикаторов. И ежегодно составляем рейтинг. Лидирующие позиции удерживают Тукаевский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский, Буинский и Кукморский районы. Их преимущество — высокоинтенсивное животноводство, профессиональное его ведение, а также высокая культура земледелия», — сказал докладчик.

По словам Зяббарова, существенно улучшили показатели по сравнению с 2020 годом Мамадышский, Елабужский и Чистопольский районы.

Глава Минсельхозпрода отметил, что по динамике стоимости валовой сельхозпродукции даже с учетом засухи 2021 года хорошие результаты показали Атнинский, Тукаевский, Сабинский и Кукморский районы.

«Мы рекомендуем руководителям принять опыт их эффективного хозяйствования. Тем более что Президентом Татарстана в текущем году поставлена задача по обеспечению устойчивого роста экономики на уровне 103,6%. Чтобы восполнить потери от засухи по отрасли, мы должны вырасти как минимум на 10,7%», — подчеркнул он.