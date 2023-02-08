Марат Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров среди потребкооперативов Татарстана

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров назвал лидеров и аутсайдеров среди кооперативных организаций в разрезе районов. Оценку по результатам их деятельности министр озвучил на итоговом собрании Татпотребсоюза.

«Главам и руководителям исполнительных комитетов Высокогорского и Елабужского районов необходимо проанализировать уровень развития потребительской кооперации у себя в муниципалитетах и обеспечить оказание всех видов услуг, предлагаемых ими сельскому населению», – заявил министр.

В течение пяти лет совокупный объем деятельности кооперативов в Высокогорском районе снизился на 56%, в Елабужском районе – на 51%, уточнил Зяббаров. «Считаю, что вы недостаточно работаете в этом направлении. Еще раз прошу взять этот вопрос на особый контроль», – сказал он.

Глава Минсельхозпрода положительно оценил работу кооперативов Алькеевского и Кукморского муниципальных районов. По его словам, за последние три года Кукморский районный потребительский кооператив вложил в развитие отраслей более 150 млн рублей, а Алькеевский – 148 млн рублей.