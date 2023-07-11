Марат Зяббаров: На сельских территориях Татарстана ежегодно строится до 10 магазинов

В сельских населенных пунктах Татарстана ежегодно строится до 10 магазинов. За последние годы построено 126 таких объектов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на экспертной сессии «Резервы системы потребкооперации: заготовительная деятельность».

«Раньше это были блочно-модульные магазины, но уже несколько лет на сельских территориях строятся кирпичные здания. Более чем в 1,1 тыс. сельских населенных пунктов завозятся необходимые продукты, товары. По заявкам жителей все, что нужно, поставляется», – сказал глава Минсельхозпрода.

Для сельских населенных пунктов потребительские общества играют важную роль, поскольку прежде всего представляют интересы их жителей, отметил Зяббаров.

По его словам, руководство Татарстана уделяет большое внимание деятельности потребкооперативов – обновляется их материально-техническая база, решаются логистические вопросы, субсидируются транспортные затраты.

«Продавать научились, рынки сбыта есть. Сейчас продукция поставляется не только в крупные торговые сети, но и небольшие магазины. В районах продукция очень востребована, и нам нужно ее и дальше производить», – подчеркнул министр.

Потребительским обществам необходимо развивать не только заготовительную деятельность, но и переработку продукции, кооперативные связи, а также создавать современные центры, куда могут поступить продукты, добавил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

«Нужно учесть современные реалии. Продукцию соберем, а куда денем? Во многих регионах заготовительная деятельность начинает бурно развиваться. Татарстан – один из лидеров в этом направлении. Но вам на пятки наступают некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока», – заметил он.

В Татарстане объем производства продовольственных товаров потребительскими обществами превысил более 2,7 млрд рублей. Ежедневно потребкооператоры выпускают 100 тонн хлеба, 65% из них приходится на социальные сорта хлебной продукции для малообеспеченных сельчан.