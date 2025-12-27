Марат Зяббаров: Горожане положительно оценивают качество продукции на ярмарках

В Татарстане завершается осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок. Последняя в этом году ярмарка пройдет 28 декабря в казанском микрорайоне «Жилплощадка». Всего за 15 ярмарочных дней на торговые площадки завезено сельхозпродукции на сумму около 1,5 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров во время посещения агропромпарка «Казань».

«Осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начали работу с 13 сентября. Сегодня – 16-я ярмарка. Ярмарки проводили каждую субботу на 14 площадках в Казани, а также в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольском районе. И каждый муниципальный район у себя ярмарочные мероприятия проводит», – рассказал он.

По словам Зяббарова, в этом сезоне фермеры реализовали продукции больше, чем в прошлом. Кроме того, увеличился ассортимент продукции и спрос на нее.

«Производители заявили, что готовы выйти и завтра, и 30 декабря. Мы этот вопрос обязательно с ветеринарной службой обсудим. Горожане дают положительную оценку качеству продукции. У нас получается производить хорошую продукцию и упаковать ее красиво. Очень много переработанной продукции», – подчеркнул он.

Всего за 15 ярмарочных дней фермеры продали около 7 тыс. тонн овощей, в том числе 4,2 тыс. тонн картофеля, а также 295 тонн разливного молока, 800 тонн сахара, более 2 млн штук яиц, 1,1 тыс. тонн мяса, сообщил министр.

«Традиционно большим спросом пользуется молоко. За яблоками огромная очередь. Гусей предлагают фермеры для праздничного стола. Мясной продукции очень много представлено», – отметил он.

В этом году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова проведена реконструкция и модернизация шести ярмарочных площадок. В частности, обустроены торговые площадки в Дербышках, на Лаврентьева, Ямашева, Батыршина, Ленинградской в Казани и по улице Альфии Авзаловой в ЖК «Салават Купере».

«Асфальтовое покрытие поменяли, построили бытовые помещения для специалистов ветеринарной службы, фермеров. Все условия создали. В дальнейшем планируем остальные площадки обустроить», – заметил Зяббаров.