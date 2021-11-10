Марат Зяббаров: Экспорт продукции АПК Татарстана в этом году может составить 80% от плана

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана в этом году может достигнуть 80% от плана. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании о текущей динамике достижения целевых показателей проекта «Экспорт продукции АПК», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По предварительным расчетам в текущих ценах республика план по экспорту выполнит, однако в связи с уменьшением объемов реализации продукции, в натуральном выражении экспорт продукции составит ориентировочно 80% от плана», – сказал министр.

Зяббаров уточнил, что в настоящее время экспорт продукции АПК республики в сопоставимых ценах составляет 204,3 млн долларов, или 64% от плана. Основное отставание от прогнозных показателей наблюдается по масложировой продукции и зерновой группе товаров, добавил он.

«В прошлом году был увеличен объем реализованной зерновой продукции на экспорт. В текущем году тоже рассчитывали на динамичный рост по этой позиции, но из-за сложившихся в республике да и в целом Приволжском федеральном округе погодных условий, экспорт зерна из республики был остановлен. Валовой сбор позволил обеспечить внутреннюю потребность только на 70%», – отметил глава Минсельхозпрода.

По его словам, отдельно поставлена задача по развитию экспорта продукции, произведенной по стандартам «Халяль». На данный момент экспорт халяльной продукции достигает 4,1 млн долларов, а еще два года назад он составлял всего 20 млн рублей.