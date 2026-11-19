Доля татарстанских продовольственных товаров в федеральных сетях магазинов за последние годы выросла. Об этом во время Правительственного часа в Госсовете РТ заявил вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Большую работу проводим с сетями. Практически на ежедневной основе совместно с Минторгом проводим встречи. За последние годы рост наших татарстанских товаров в крупных федеральных сетях, не только татарстанских, очень большой. Благодаря этому увеличивается реализация нашей продукции», – сообщил он.

Зяббаров рассказал о непростой ситуации с рынками сбыта зерна в прошлом году, что отразилось на ценах. Чтобы решить эту проблему, была проведена работа по поиску новых рынков внутри страны, а также созданию новых потребителей внутри Татарстана. Также были схожие вопросы и по молоку, однако их удалось стабилизировать.

«Сейчас ситуация стабилизируется, цены вернулись почти к тому уровню, который был год назад. Излишков продукции в сетях уже минимальное количество», – заключил министр.