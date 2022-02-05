Марат Зяббаров доложил об итогах работы отрасли животноводства за 2021 год

В 2022 году в Татарстане произведено 1 млн 435 тыс. тонн молока, что на 2% больше показателя за 2020 год. Об этом и других результатах работы отрасли животноводства сообщил на субботнем совещании глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров, передает пресс-служба руководителя республики.

Министр доложил, что на одну корову в среднем приходится 6,6 тыс. кг молока (рост 4%). В топ-5 районов по эффективности молочного животноводства вошли Атнинский (1-е место), Кукморский (2), Сабинский (3), Балтасинский (4) и Мамадышский (5). За этими муниципалитетами 35% денежной выручки республики от реализации молока.

Марат Зяббаров отметил, что в ряде районов реализуются инвестпроекты по АПК. В Елабужском районе введен молочный комплекс на 2 250 голов. В Арском планируется возвести три подобных объекта общим числом на 2,4 тыс. голов. В Мензелинский район с большими планами по строительству молочных комплексов на 6 тыс. голов вошел инвестор «Камский Бекон».

«Молоко всегда будет основным источником дохода на селе. Поэтому мы и дальше будем делать упор на развитие животноводства. Нужно улучшать качество поголовья, применять современные технологии и по селекции, и по кормам», — резюмировал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава Минсельхозпрода также доложил о результатах в сфере производства мяса. По его словам, показатели сохранились на уровне 2020 года – 411,6 тыс. тонн (мясо КРС – 98,2 тыс. тонн, свинина – 98,6 тыс. тонн, птицы – 212,4 тыс. тонн).