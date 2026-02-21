Марат Зяббаров доложил о ходе подготовки к весенне-полевым работам в Татарстане

О ходе подготовки к весенне-полевым работам доложил на совещании в Доме Правительства Татарстана заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам министра, из 485 тыс. га посеянных озимых культур в перезимовку в хорошем и удовлетворительном состоянии ушли 480 тыс. га, или 98% посевов.

Филиал Россельхозцентра продолжает проверку семенного материала. Обеспеченность семенами яровых зерновых культур под урожай 2026 года по республике составляет 300 тыс. тонн, или 120% с учетом страхового фонда. Проверено на посевные качества 210 тыс. тонн – это 85% от потребности.

Также, как сообщил Зяббаров, отслеживается приобретение завозных семян. На сегодня хозяйствами законтрактованы семена кукурузы на 65% от потребности, в хозяйства поступило 24% от плана; подсолнечника – на 46%, завезено 10%; сахарной свеклы – на 70%, завезено 10%. Министр отметил, что у хозяйств и агрохолдингов пока сохраняется возможность выбрать более качественные семена с разными сроками созревания, чтобы сформировать оптимальный план уборки.

Зяббаров подчеркнул, что без внесения минеральных удобрений невозможно получить стабильный урожай и их накопление продолжается. С учетом осеннего внесения приобретено 44,3 кг в действующем веществе минеральных удобрений на гектар посевов, при этом по сравнению с прошлым годом отмечается отставание на 5,3 кг д. в.

Основной задачей остается подготовка техники к предстоящим полевым работам. По состоянию на 20 февраля готовность составляет: тракторы – 86%, сеялки – 92%, посевные комплексы – 80%, почвообрабатывающие агрегаты – 90%.

Для ремонта техники к весенне-полевым работам закуплены запчасти на 2,8 млрд рублей, что соответствует 84% от необходимых объемов. Министр подчеркнул, что уже сейчас следует начинать закупки запчастей для уборочной техники.

Отдельно глава Минсельхоза РТ остановился на кадровом обеспечении: вопрос, по его словам, остается острым, и ряд районов решает его через переподготовку. В частности, хозяйства Арского района на базе агроколледжа переобучили 15 работников на тракториста-машиниста; переподготовку также используют Актанышский, Кукморский, Сабинский, Черемшанский и другие районы. Министр считает важным уже сейчас начинать работу по привлечению студентов старших курсов на сезонные работы, подчеркнув, что без создания условий труда привлечь кадры в отрасль невозможно.

«До весенне-полевых работ остается менее двух месяцев, это время необходимо максимально использовать как на подготовку парка, так и по возможности на его модернизацию. Без применения современных технологий невозможно обеспечить эффективное производство», – сказал Зяббаров.

Он добавил, что поставлена задача завершить ремонт техники к 15 марта. С 23 по 27 марта пройдут комиссионные приемки готовности хозяйств к весенне-полевым работам.