Марат Зяббаров: Четыре района Татарстана производят молоко с динамикой роста более 6%

Четыре района Татарстана производят молоко с динамикой роста более 6%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода.

«В прошлом году ощутимо повысилась продуктивность дойного стада. Ряд районов производят молоко с динамикой роста более 6%, это Сабинский, Мамадышский, Кукморский и Балтасинский», — рассказал докладчик.

Кроме того, по словам Зяббарова, Атнинский, Актанышский, Балтасинский, Сабинский и Кукморский районы производят треть объемов молока республики. «Каждый из них ежедневно реализует молока на сумму от 6 млн до 11 млн рублей», — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что в 15 районах средняя продуктивность коров ниже 5 тыс. килограммов. «За последние годы они не построили ни одного животноводческого комплекса. Не внедряются автоматизированные технологии содержания и кормления скота. Нет кормовых центров», — констатировал он.

Глава Минсельхозпрода также заметил, что в 15 районах республики построены и действуют 30 кормовых центров, обслуживающих более 100 тыс. голов крупного рогатого скота не только сельхозформирований, но и личных подсобных хозяйств. На этот год запланировано строительство еще десяти кормовых центров.

«Продолжаем проводить модернизацию молочно-товарных ферм и строительство комплексов с установкой высокотехнологичного оборудования. В прошлом году введено в эксплуатацию 20 молочных комплексов на 14,6 тыс. голов. В этом году будет введено еще 20 объектов на 17 тыс. голов», — поделился он планами.

Зяббаров заявил, что с этого года при распределении субсидии за реализованное молоко вводятся восемь повышающих коэффициентов, среди них и идентификация скота. «Сельхозпроизводители при выполнении данных критериев получат господдержку по повышенным ставкам», — заключил он.