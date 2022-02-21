Марат Зяббаров: Черемшанский район отстает в Татарстане по оплате труда сельхозработников

Заработная плата работников отрасли сельского хозяйства в Черемшанском районе Татарстана ниже среднереспубликанского значения и составляет 29 424 рубля. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании Совета района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

«Район отстает по оплате труда работников. По республике этот показатель составляет 32 480 рублей. Среди районов республики вы на 26-м месте. В разрезе хозяйств полярность оплаты труда в одном районе доходит до двух раз. Например, среднемесячная заработная плата в “Био-Агро” составляет 41 696 рублей, в то же время в агрофирме “Кутеминская” – 20 377 рублей», – сказал министр.

Зяббаров подчеркнул, что уровень заработной платы напрямую связан с производительностью труда. «У данных хозяйств производительность на одного работника составляет всего 644 и 710 тыс. рублей, когда по республике данный показатель – 2,8 млн рублей», – уточнил он.

Кроме того, глава Минсельхозпрода призвал руководство района увеличить поголовье коров, поскольку муниципалитет по этому показателю в три раза отстает от среднереспубликанского уровня.

Особое внимание Зяббаров обратил на развитие малых форм хозяйствования. В соответствующем рейтинге за прошлый год район занял 20-е место, спустившись на две позиции к 2020 году. Снижение позиций министр объяснил слабым участием района в программах грантовой поддержки. В частности, получен всего один грант по программе «Агростартап».

«В условиях роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, что является большим стимулом для местных предпринимателей и фермеров, активности в проводимой районом работе по развитию малых форм хозяйствования явно недостаточно. Администрации района и главам сельских поселений необходимо повысить ответственность и активность в сфере развития малых форм хозяйствования на селе», – резюмировал он.

Во время рабочей поездки в Черемшанский район Марат Зяббаров также принял участие в открытии молодежного подросткового клуба «Ровесник». Для детей здесь будут работать кружки по робототехнике, гончарному делу, резьбе по дереву, WEB-дизайну и ИЗО-студия.