Марат Зяббаров: Аграрии Татарстана перешагнули первый миллион тонн намолота зерна

Аграрии Татарстана собрали 1 млн 133,3 тыс. тонн зерна. На сегодня обмолочено 19% площадей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Тукаевском районе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Республиканские аграрии перешагнули первый миллион тонн намолота зерна. Соблюдение агротехнологий – это гарантия получения достойного урожая независимо от погодных условий. Перед нами стоит задача в любой год, будь он засушливый или нет, собирать не менее 4 млн тонн зерна», – заявил Зяббаров.

Участники совещания обсудили вопросы формирования будущего урожая 2023 года, в том числе особенности сева озимых культур и уход за ними. Особое внимание было уделено обеспечению плодородия почвы и питанию растений для получения стабильных урожаев сельхозкультур, а также заготовке сортовых семян.