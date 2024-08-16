Марат Зиатдинов: «Законодательство о закупках меняется стремительно»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Сегодня в Казани проходит семинар, посвященный практическим аспектам закупочного законодательства в 2024 году. Мероприятие организовано на базе Центра развития закупок республики, оно объединило специалистов по закупкам как частных, так и государственных организаций. В церемонии открытия принял участие председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сфера закупок — одна из самых сложных и ответственных. При этом принципиально важная — как для государственных и муниципальных структур, так и для любой крупной компании. Законодательство о закупках меняется стремительно, и это закономерный процесс», — констатировал глава госкомитета.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

«Особенно сейчас, в условиях санкционного давления, пристальное внимание уделяется вопросам поддержки отечественного производителя, импортозамещения, сохранения прозрачности в сфере закупок, грамотного расходования средств, внедрения новых технологий в контрактную систему. Именно поэтому наша задача как регулятора контрактной системы — разъяснять законодательные новации, всецело вооружать необходимыми знаниями и навыками», — обратился к слушателям Зиатдинов.

Эксперт номер один в России в сфере государственных и корпоративных закупок, кандидат психологических наук, проректор по научной и инновационной деятельности Института развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РФ, член-корреспондент РАЕН Татьяна Трефилова представила насыщенную программу по основным этапам проведения закупок в соответствии с актуальными нормативными требованиями.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

«Наши встречи стали доброй традицией. Сегодня образовательный курс посвящен последним изменениям законодательства, в том числе — в части импортозамещения. Также поговорим о проекте Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который будет вступать в силу в следующем году. Программа достаточно обширная. Надеюсь, семинар будет полезным, интересным и нескучным», — отметила спикер образовательного мероприятия, открывая его.

В ходе семинара Трефилова даст разъяснения и практические рекомендации по таким вопросам, как понятие начальной цены договора, методы ее определения, требования к закупке в соответствие с техническим регулированием, закупочные процедуры, административная ответственность заказчиков, новые подходы к импортозамещению и так далее. По окончании события все участники получат сертификаты о прохождении обучения.