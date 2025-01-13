Марат Зиатдинов: Каждый бюджетный рубль должен работать на результат

С 1 января 2025 года региональные и муниципальные заказчики РТ заключили 2665 контрактов на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в ходе еженедельного совещания в Госкомитете РТ по закупкам, которое провел председатель ведомства Марат Зиатдинов.

Как сообщается на сайте комитета, региональным заказчикам удалось снизить затраты на закупку товаров и услуг на 42,2 млн рублей, а муниципальным — на 19,7 млн рублей. В результате, экономия бюджетных средств составила 62 млн рублей или 2,78%. Также с представителями малого и среднего бизнеса заключено 1938 договоров.

«Начало года для госзаказчиков может быть связано с дополнительными задачами и требованиями к оперативности и качеству закупок. Кроме того, с 1 января 2025 года заказчики получили право на создание цифровых контрактов с единственными поставщиками, а также на заключение цифровых дополнительных соглашений для изменений и расторжения контрактов в ЕИС. Законность процедур тщательно отслеживается. Каждый бюджетный рубль должен работать на результат, а именно — на повышение качества жизни татарстанцев», — отметил Марат Зиатдинов.

Самый крупный контракт стоимостью 86,3 млн рублей 9 января заключила казанская больница №7 имени М.Н. Садыкова на организацию готового лечебного питания для больных, находящихся на стационарном лечении. Поставщиком выступит акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани».